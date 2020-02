Zatrzymany za posiadanie narkotyków i nielegalnych papierosów Data publikacji 13.02.2020 Powrót Generuj PDF Drukuj Kryminalni z Komisariatu Policji III w Krakowie 10 lutego br. zatrzymali 46-latka podejrzanego o posiadanie 640 kartonów z wyrobami tytoniowymi różnych marek, prawie 950 gramów marihuany oraz ponad 400 gramów amfetaminy. Mężczyzna narkotyki i papierosy przechowywał ukryte w piwnicy jednego z bloków na terenie Śródmieścia.

W miniony poniedziałek krakowscy policjanci wpadli na trop mężczyzny, który miał posiadać znaczne ilości środków odurzających oraz papierosów bez polskich znaków akcyzy. Kryminalni ustalili gdzie mieszka podejrzany, sprawdzili jego mieszkanie, samochód oraz komórki lokatorskie, do których miał dostęp. W pierwszych dwóch piwnicach kryminalni nie znaleźli żadnej zakazanej substancji, ale intuicja podpowiadała im, że należy szukać dalej. Wtedy policjanci znaleźli u 46-latka dodatkowy klucz. Jak się okazało, otwierał on drzwi do trzeciej komórki lokatorskiej. To właśnie w niej funkcjonariusze znaleźli 640 kartonów wypełnionych wyrobami tytoniowymi różnych marek bez polskich znaków akcyzy. Pudełka zawierały 128 tys. sztuk papierosów. W piwnicy podejrzany przechowywał również środki odurzające – prawie 950 gramów marihuany oraz ponad 400 gramów amfetaminy. Kryminalni zatrzymali 46-letniego mieszkańca Krakowa.

Mężczyzna odpowie za posiadanie znacznych ilości środków odurzających oraz za posiadanie papierosów bez akcyzy, za co grozić mu może nawet do 10 lat więzienia.

(KWP w Krakowie /kp)