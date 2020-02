Policjanci zlikwidowali plantację konopi i zabezpieczyli środki odurzające o wartości około miliona złotych Powrót Generuj PDF Drukuj Powiadom Nawet do 10 lat pozbawienia wolności grozić może mężczyźnie zatrzymanemu przez policjantów, który podejrzany jest o posiadanie znacznych ilości narkotyków oraz przygotowanie i uprawę konopi indyjskich. Funkcjonariusze zabezpieczyli blisko 900 roślin w różnej fazie wzrostu, z których można uzyskać prawie 100 tys. porcji handlowych gotowego narkotyku, a także zabezpieczyli ponad 3 kg suszu. Wartość czarnorynkowa zabezpieczonych narkotyków to około milion złotych. Sąd Rejonowy w Jeleniej Górze na wniosek prokuratora Prokuratury Rejonowej w Jeleniej Górze zastosowywał wobec podejrzanego środek zapobiegawczy w postaci tymczasowego aresztowania na okres 3 miesięcy.

Policjanci ze Szklarskiej Poręby wspólnie z policjantami z Komisariatu II Policji w Jeleniej Górze w wyniku prowadzonych działań zatrzymali 62-letniego mieszkańca powiatu jeleniogórskiego podejrzanego o posiadanie znacznych ilości narkotyków oraz przygotowanie i uprawę konopi indyjskich.

Funkcjonariusze prowadząc czynności w tej sprawie uzyskali informację, że najprawdopodobniej w należącym do niego budynku po byłym hotelu oraz w mieszczącym się obok niego mieszkaniu zorganizował plantację konopi.

Funkcjonariusze w wyniku prowadzonych działań zabezpieczyli blisko 900 krzewów konopi indyjskich znajdujących się w różnych fazach wzrostu oraz ponad 3 kg marihuany, co potwierdziło prowadzenie nielegalnej uprawy.

Plantacja znajdowała się w specjalnie przygotowanych do tego pomieszczeniach, mini szklarniach wyposażonych w urządzenia między innymi sterującymi ogrzewaniem, oświetleniem, wentylacją, które potrzebne są do należytego wzrostu roślin. Z zabezpieczonych krzewów można uzyskać blisko 100 tysięcy porcji gotowego narkotyku, a jej wartość czarnorynkowa to około milion złotych.

Mężczyzna został zatrzymany w policyjnym areszcie. Obecnie policjanci wyjaśniają szczegółowo wszystkie okoliczności tej sprawy. Teraz za popełnione przestępstwa grozić mu może nawet do 10 lat pozbawienia wolności. 12 lutego br. Sąd Rejonowy w Jeleniej Górze na wniosek prokuratora Prokuratury Rejonowej w Jeleniej Górze zastosował wobec podejrzanego środek zapobiegawczy w postaci tymczasowego aresztowania na okres 3 miesięcy.

(KWP we Wrocławiu / kp)