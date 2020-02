Blisko kilogram amfetaminy, marihuana i ecstasy u 29-latka Data publikacji 13.02.2020 Powrót Generuj PDF Drukuj Policjanci zajmujący się zwalczaniem przestępczości narkotykowej KMP w Lublinie weszli do mieszkania, gdzie przebywał 29-letni mieszkaniec Lublina. Podczas przeszukania funkcjonariusze odnaleźli blisko kilogram amfetaminy, marihuanę oraz tabletki ecstasy. 29-latek został zatrzymany. Na wniosek śledczych sąd zastosował wobec niego środek zapobiegawczy w postaci tymczasowego aresztu na okres 3 miesięcy.

Nad sprawą pracowali policjanci z Wydziału dw. z Przestępczością Narkotykową KMP w Lublinie. Z informacji operacyjnych wynikało, iż jeden z mieszkańców miasta może znajdować się w posiadaniu znacznych ilości narkotyków, które mogą być wprowadzane do obrotu.

We wtorek rano funkcjonariusze weszli do mieszkania, gdzie przebywał 29-letni mieszkaniec Lublina. Podczas przeszukania funkcjonariusze odnaleźli i zabezpieczyli blisko kilogram amfetaminy, 25 gramów marihuany oraz tabletki ecstasy. 29-latek został zatrzymany.

Wczoraj mieszkaniec Lublina został doprowadzony do prokuratury, gdzie usłyszał zarzuty wprowadzania do obrotu znacznych ilości narkotyków. Na wniosek śledczych sąd zastosował wobec podejrzanego środek zapobiegawczy w postaci tymczasowego aresztu na okres 3 miesięcy. Za to przestępstwo grozi kara do 12 lat więzienia.

KG