Policjanci z kościerskiej drogówki zatrzymali w pościgu złodziei samochodu Data publikacji 13.02.2020 Powrót Generuj PDF Drukuj Wczoraj kościerscy policjanci zatrzymali w pościgu dwóch złodziei samochodu renault clio. Kierujący odpowie za niezatrzymanie się do kontroli oraz prowadzenie samochodu pod wpływem środków odurzających. Za kradzież grozi do 10 lat pozbawienia wolności.

Wczoraj (12.02.2020 r.) ok. godz. 9.30 dyżurny Komendy Powiatowej Policji w Kościerzynie otrzymał zgłoszenie, że w kierunku Kościerzyny jedzie prawdopodobnie skradzione renault clio. Funkcjonariusz od razu powiadomił przez stację wszystkie patrole policyjne. Parę minut po otrzymaniu komunikatu policjanci ruchu drogowego zauważyli opisywany pojazd w miejscowości Kaliska i ruszyli za nim w pościg, jednocześnie powiadamiając drogą radiową inne partole o rozpoczętym pościgu. Kierujący nie reagował na sygnały świetlne i dźwiękowe wydawane do zatrzymania. W okolicy Kościerzyny do pościgu włączył się drugi radiowóz policyjny (nieoznakowany z wideo rejestratorem), który podjął również pościg. Uciekający samochód jechał bardzo niebezpiecznie, wjeżdżając do miasta, został zatrzymany.

Kierowcą renault okazał się 20-latek, mieszkaniec powiatu wejherowskiego. W samochodzie znajdował się również 19-letni pasażer mieszkaniec Gdyni. Obaj mężczyźni zostali przewiezieni do policyjnego aresztu. 20-latek został przebadany na zawartość narkotyków, okazało się, że był pod działaniem amfetaminy.

Mężczyźni odpowiedzą za kradzież z terenu Gdyni auta o wartości 50 tys. zł. Grozi im kara do 10 lat więzienia. Dodatkowo kierujący odpowie za niezatrzymanie się do kontroli oraz prowadzenie samochodu pod wpływem środków odurzających, za do grozi dodatkowa kara.

(KWP w Gdańsku / js)