Areszt dla podejrzanych o oszustwa i pranie pieniędzy. Kilkadziesiąt tysięcy poszkodowanych i straty sięgające 16 mln złotych Powrót Generuj PDF Drukuj Powiadom Dolnośląscy policjanci zajmujący się zwalczaniem cyberprzestępczości, w ramach śledztwa nadzorowanego przez Prokuraturę Okręgową we Wrocławiu, zatrzymali dwóch mężczyzn podejrzanych o oszustwa na dużą skalę. Jak ustalili śledczy sprawcy doprowadzili osoby do niekorzystnego rozporządzenia mieniem dokonanego w związku z działalnością jednego z internetowych serwisów aukcyjnych oraz prania brudnych pieniędzy pochodzących z przestępstwa. Poszkodowanych zostało kilkadziesiąt tysięcy osób, a straty sięgają 16 mln złotych. Zatrzymani już usłyszeli zarzuty nielegalnego procederu i zostali aresztowani na 3 miesiące.

Policjanci Wydziału do walki z Cyberprzestępczością Komendy Wojewódzkiej Policji we Wrocławiu wspólnie z kolegami z Komendy Miejskiej Policji we Wrocławiu, w ramach śledztwa prowadzonego przez Prokuraturę Okręgową we Wrocławiu, zatrzymali dwóch mężczyzn podejrzanych o oszustwa na dużą skalę. Śledztwo prowadzone jest w związku z doprowadzeniem kilkudziesięciu tysięcy osób do niekorzystnego rozporządzenia mieniem dokonanego w związku z działalnością jednego z internetowych serwisów aukcyjnych oraz prania brudnych pieniędzy pochodzących z przestępstwa. Policjanci z „Cyber” nad sprawą pracowali od kilku miesięcy, a efektem ich żmudnej i wytężonej pracy oraz poczynionych ustaleń było zatrzymanie 11 lutego br. dwóch osób, podejrzanych o udział w nielegalnym procederze.

Podczas przeprowadzonych przeszukań m.in. miejsc zamieszkania podejrzanych, jak również wynajętych skrytek depozytowych funkcjonariusze ujawnili i zabezpieczyli pieniądze w walucie polskiej i zagranicznej tj. ponad 2 mln Euro, ponad 3,5 mln złotych oraz sztaby złota. Łączna wartość zabezpieczonego mienia to ponad 12 mln złotych i blisko kilogram złota.

Zebrany przez śledczych materiał dowodowy dał podstawę do przedstawienia zarzutów popełnienia przestępstwa zatrzymanym tj. doprowadzenie do niekorzystnego rozporządzenia mieniem szeregu osób pokrzywdzonych na łączną kwotę ponad 16 mln złotych oraz prania brudnych pieniędzy pochodzących z popełnionego przestępstwa. Po doprowadzeniu do sądu obaj zostali tymczasowo aresztowani na okres 3 miesięcy.

Sprawa ma charakter rozwojowy i niewykluczone są kolejne zatrzymania.

Policjanci przestrzegają, aby przed podpisaniem umowy dokładnie zapoznać się z jej warunkami.

(KWP we Wrocławiu / kp)