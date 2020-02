Zakończył się XI Międzynarodowy Turniej Służb Mundurowych w Piłce Nożnej Halowej im. podkom. Andrzeja Struja Data publikacji 14.02.2020 Powrót Generuj PDF Drukuj 13 lutego br. wieczorem w hali Ośrodka Sportu i Rekreacji na warszawskim Bemowie dobiegły końca rozgrywki XI Międzynarodowego Turnieju Służb Mundurowych w Piłce Nożnej Halowej im. podkom. Andrzeja Struja. Po meczach o pierwsze miejsce w kategorii kobiet i mężczyzn odbyło się uroczyste zakończenie memoriału, w którym wzięli udział finaliści, reprezentanci drużyn uczestniczących w turnieju, zaproszeni goście oraz wszyscy ci, którzy zaangażowani byli w zorganizowanie przedsięwzięcia. Policję reprezentowali: Zastępca Komendanta Głównego Policji nadinsp. Kamil Bracha, Komendant Stołeczny Policji nadinsp. Paweł Dobrodziej i Komendant Centralnego Biura Śledczego Policji insp. Paweł Półtorzycki.

W czwartek 13 lutego od samego rana toczyły się jeszcze rozgrywki pucharowe, po południu wszystkie emocje przeniosły się do hali OSiR Bemowo, gdzie rozegrała się faza finałowa turnieju. Emocji było co niemiara, walka trwała do ostatnich sekund każdego spotkania, a o niektórych rozstrzygnięciach zadecydowały dopiero rzuty karne, ponieważ w dogrywkach także nie padły żadne bramki.

Na uroczystość zakończenia XI Międzynarodowego Turnieju Służb Mundurowych w Piłce Nożnej Halowej im. podkom. Andrzeja Struja przybyli m.in.: Zastępca Komendanta Głównego Policji nadinsp. Kamil Bracha, Komendant Stołeczny Policji nadinsp. Paweł Dobrodziej, Komendant Centralnego Biura Śledczego Policji insp. Paweł Półtorzycki, Zastępca Dowódcy Centralnego Pododdziału Kontrterrorystycznego Policji „BOA” nadkom. Krzysztof Sowiński, Prezes Fundacji Pomocy Wdowom i Sierotom po Poległych Policjantach Irena Zając oraz Przewodniczący Rady Fundacji nadinsp. w st. spocz. Władysław Padło, a także: Wiceprzewodniczący Zarządu Głównego NSZZ Policjantów Benedykt Nowak, Prezydent Sekcji Polskiej Międzynarodowego Stowarzyszenia Policji IPA Piotr Wójcik, Prezes Zarządu Stołecznej Grupy Wojewódzkiej Międzynarodowego Stowarzyszenia Policji IPA Andrzej Kropiwiec, Prezes Stowarzyszenia Weteranów Działań poza Granicami RP Marek Górnicki, Prezes Mazowieckiego Związku Piłki Nożnej Zdzisław Łazarczyk, przedstawiciele PZPN, służb mundurowych, Wojska Polskiego oraz władz samorządowych miasta stołecznego Warszawy oraz dyrektorzy i kierownicy aren sportowych, na których toczyły się rozgrywki. Wszyscy brawami przywitali także Andrzeja Strejlaua, Dariusza Szpakowskiego i Stefana Majewskiego.

Między rozgrywkami finałowymi wszyscy mogli podziwiać pokazy tańca, występy cheerleaderek oraz prezentację musztry paradnej. Rozegrano także mecz pokazowy pomiędzy teamem Weterani.pl a drużyną 21. Brygady Strzelców Podhalańskich.

Osobom zaangażowanym w przeprowadzenie zawodów i sędziom turnieju wręczono specjalne podziękowania.

Kulminacją wieczoru była dekoracja zwycięzców XI Międzynarodowego Turnieju Służb Mundurowych w Piłce Nożnej Halowej im. podkom. Andrzeja Struja. Trofeum główne – Puchar Komendanta Głównego Policji, zarówno w kategorii pań jak i panów, był uroczyście wnoszony przez kom. Martę Ladowską i sierż. Magdalenę Kawę, które występowały w mundurach współczesnej Policji i przedwojennej Policji Państwowej, nawiązując tym samym do obchodzonej w tym roku 95. rocznicy powołania Policji Kobiecej.

W XI Międzynarodowym Turnieju Służb Mundurowych w Piłce Nożnej Halowej im. podkom. Andrzeja Struja wśród pań pierwsze miejsce wywalczyła Reprezentacja Polskiej Policji w Piłce Nożnej Kobiet. Na drugim stopniu podium stanęła drużyna XI Dywizji Kawalerii Pancernej. Bój o trzecie miejsce wygrał zespół pań z KWP w Poznaniu.

Wśród panów pierwsze miejsce zajęli strażacy z Białorusi występujący jako Fire Fighters Belarus. Medale i puchar za drugie miejsce odebrali zawodnicy z Drużyny Okręgowego Inspektoratu Służby Więziennej w Katowicach. Na trzecim miejscu uplasowali się piłkarze z Drużyny Grifon Ukraina.

Najskuteczniejszą bramkarką turnieju została Patrycja Doroż z Reprezentacji Polskiej Policji w Piłce Nożnej Kobiet, najlepszą zawodniczką jej koleżanka z zespołu Katarzyna Żak a najcelniejszą strzelczynią Kamila Bonisławska z XI Dywizji Kawalerii Pancernej. Zawodnikiem Fair Play turnieju wybrano Martę Zielińską z KWP w Poznaniu, natomiast drużyną Fair Play Team PKN ORLEN. Najlepszym zawodnikiem zagranicznym turnieju został Igor Czerniawski z zespołu Grifon Ukraina a najlepszą drużyną spoza Polski Fire Fighters Belarus. Najlepszym bramkarzem rozgrywek został Igor Bajdak z drużyny Grifon Ukraina. Król strzelców to Jurij Rabyka z Fire Fighters Belarus, a najlepszy zawodnik to Dymytro Szarvi z zespołu Dynamo Akademia.

Tekst i zdjęcia Paweł Ostaszewski/ Miesięcznik „Policja 997”