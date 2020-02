„Najcudowniejsza służba jaką do tej pory miałam” Data publikacji 14.02.2020 Powrót Generuj PDF Drukuj Tak policjantka mł. asp. Romana Kaczmarek-Stasiak podsumowała spotkanie z rodziną maluszka, który w nocy 31 stycznia br. postanowił przyjść na świat w samochodzie eskortowanym do Szpitala w Ostrzeszowie przez patrol z Grabowa nad Prosną.

To była zwykła nocna zmiana pełniona na drogach miasta Grabów. Policjant st. sierż. Radosław Śniadecki wraz z mł. asp. Romaną Kaczmarek Stasiak kontrolowali akurat pojazd na ul. Ostrzeszowskiej. Wtedy podjechał do nich zdenerwowany mężczyzna. Okazało się, że w pojeździe, którym kieruje jest rodząca kobieta. Mężczyzna poprosił policjantów o pomoc, by bezpiecznie dojechać do szpitala. Mundurowi natychmiast odstąpili od kontroli, którą właśnie rozpoczęli, bez chwili zastanowienia włączyli sygnały i ruszyli w kierunku szpitala. Mężczyzna wraz z rodzącą kobietą jechał za radiowozem.

Po przejechaniu kilku kilometrów samochód z rodzącą zasygnalizował zatrzymanie. Oznaczało to jedno, że za chwilę na świat przyjdzie kolejny mieszkaniec dzielnicy podległej dzielnicowej Romany. Maluszek zafascynowany błyskami oznakowanego radiowozu i sygnałami postanowił zobaczyć akcję na własne oczy i przywitać świat w obecności policjantów. I tak się też stało. Kobieta urodziła w drodze do szpitala. Po złapaniu pierwszego oddechu przez noworodka i zabezpieczeniu maluszka wszyscy odetchnęli z ulgą, a następnie ruszyli w dalszą drogę. Jak się okazało w drodze do szpitala, w aucie młodych rodziców znajdowała się również położna, która czuwała nad akcją porodową.

Dalsza trasa musiała przebiegać równie szybko, ponieważ warunki, w jakich urodziło się dziecko mogły stanowić o zagrożeniu jego zdrowia.

Policjanci w momencie wyruszenia z Grabowa poinformowali ostrzeszowski szpital o tym, że jadą w eskorcie z rodzącą, następnie udzielili informacji o tym, że jadą w już powiększonym składzie tak, aby personel mógł odpowiednio przygotować się do przyjęcia mamy z nowo narodzonym dzieciątkiem. Mł. asp. Romana Kaczmarek- Stasiak i st. sierż. Radosław Śniadecki byli z rodziną do momentu oddania kobiety z dzieckiem w ręce personelu medycznego.

Policjanci byli wzruszeni całą akcją porodową i nie kryli dumy z przyszłej mamy, która dzielenie poradziła sobie w tak trudnych warunkach. W miniony czwartek mundurowi odwiedzili maluszka, jego rodziców i rodzeństwo, nie zapominając o drobnych upominkach. Chcieli się dowiedzieć jak czuje się maleństwo i pozostali członkowie rodziny.

Rodzice opowiedzieli jak wyglądała ta noc od początku. O tym, że poród był planowany jako domowy, że około godziny 22:00 zaczęła się cała akcja porodowa, do której byli bardzo dobrze przygotowani. W domu rodzicom towarzyszyły dwie położne wyspecjalizowane do porodów domowych, które dysponowały odpowiednim sprzętem do monitorowania stanu dziecka, aby maluszek w domowych warunkach szczęśliwie przyszedł na świat. Rodzice mieli nawet zapewnioną opiekę dla starszych dzieci, by nic nie zakłóciło tej wyjątkowej chwili. Gdy akcja porodowa zaczęła nabierać tempa położne zdecydowały, że trzeba jak najszybciej udać się do najbliższego szpitala. Przyszli rodzice zastosowali się do zaleceń specjalistek i ruszyli do szpitala w Ostrzeszowie. Dziecko jednak postanowiło nie czekać i urodziło się w samochodzie.

Podczas spotkania rodzice podziękowali za pomoc i wsparcie policjantom, którzy tej nocy bez chwili zawahania się udzielili pomocy. Dzięki nim świeżo upieczeni rodzice czuli się pewnie i bezpiecznie na drodze. Wiedzieli, że nic im nie przeszkodzi i mieli możliwość szybkiego dotarcia do szpitala. Po przeprowadzeniu standardowych badań szpitalnych zdrowy chłopczyk został wypisany do domu.

Dziecko, które przyszło na świat w samochodzie pod eskortą policjantów, w blasku koguta, to chłopiec o imieniu Jacek, waży 3750 gramów i mierzy 55 centymetrów. Dzielnicowa Romana wróży mu świetlaną przyszłość w zawodzie policjanta i zapewniła, że będzie regularnie odwiedzać nowego mieszkańca swojej dzielnicy.

Podczas spotkania z rodziną st. sierż. Radosław Śniadecki zdradził, że również urodził się w drodze do szpitala, tyle że nie miał on tak spektakularnego przywitania jak Jacuś.

(KWP w Poznaniu / kp)