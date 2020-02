Przeliczył się co do swoich możliwości Data publikacji 14.02.2020 Powrót Generuj PDF Drukuj Bywa, że młodzi ludzie wychowani na grach komputerowych i filmach akcji, sądzą, że realne życie ma coś wspólnego z tym wirtualnym. Prezentujemy filmik z pościgu za audi, które prowadzi 20-latek z niewielkim doświadczeniem jako kierowca. Młodzieniec był przekonany, że jest kierowcą sprytnym i wytrawnym, więc na drodze może pozwolić sobie na wiele...

Na gliwickim odcinku „średnicówki” 8 lutego br. przed godziną 21.00 policyjne bmw grupy Speed zarejestrowało pędzący z prędkością 150 km/h samochód marki Audi A4. Dodajmy, że na wspomnianym fragmencie drogi obowiązuje 70 km/h. Mundurowi nadali sygnał świetlny i dźwiękowy do zatrzymania. Kierujący zaczął zwalniać, zjeżdżając w kierunku Sośnicy, co mogło świadczyć, że za chwilę zatrzyma się do kontroli. Nic bardziej mylnego. Młody mężczyzna, chcąc zmylić policyjną załogę, zmienił nagle pas ruchu i rozpoczął ucieczkę w stronę Zabrza. Prędkość, z jaką uciekał, oscylująca w granicach 200 km/h, to zapewne kres możliwości seryjnego samochodu, ale jak wszystkim wiadomo, nie mocnego policyjnego ścigacza.

Na wysokości ronda Sybiraków młodemu katowiczaninowi zabrakło umiejętności: na mokrej nawierzchni stracił panowanie nad kierownicą i z impetem uderzył w bariery energochłonne. W tym momencie zakończył się pościg – zrezygnowany młodzieniec zjechał na pobocze, kończąc próbę ucieczki.

Jak się okazało, w 2019 roku młody człowiek miał już zatrzymane prawo jazdy, więc prawdopodobnie to brak uprawnień skłonił go do takiego zachowania. Niemądrej decyzji katowiczanin z całą pewnością pożałuje, ponieważ zostanie rozliczony z szeregu poważnych wykroczeń. Najwięcej biedy przysporzy mu jednak ucieczka przed radiowozem. Swym czynem popełnił przestępstwo polegające na niezatrzymaniu się do policyjnej kontroli, zagrożone 5-letnią karą więzienia.



Przypominamy:



Art. 178b. Niewykonanie polecenia zatrzymania pojazdu mechanicznego.



Kto, pomimo wydania przez osobę uprawnioną do kontroli ruchu drogowego, poruszającą się pojazdem lub znajdującą się na statku wodnym albo powietrznym, przy użyciu sygnałów dźwiękowych i świetlnych, polecenia zatrzymania pojazdu mechanicznego, nie zatrzymuje niezwłocznie pojazdu i kontynuuje jazdę, podlega karze pozbawienia wolności od 3 miesięcy do lat 5.

