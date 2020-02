„Zwolnij... Jak kocha, to poczeka!” Data publikacji 14.02.2020 Powrót Generuj PDF Drukuj Dzisiaj tyscy policjanci wraz ze strażakami prowadzili działania pod nazwą "Zwolnij... Jak kocha, to poczeka". Walentynki to dobra okazja, by przypomnieć, że uczucia wiążą się z odpowiedzialnością i troską o naszych bliskich także podczas podróży. Do akcji włączyła się młodzież ze Szkoły Podstawowej nr 10 w Tychach, która przygotowała hasła dla kierujących i pieszych, mające być impulsem do włączenia wyobraźni na drodze.

Policjanci niejednokrotnie słyszą tłumaczenia kierujących z ciężką nogą, że przekraczają prędkość, bo po prostu się spieszą... Nie tylko piraci drogowi w ten sposób próbują usprawiedliwiać swoje zachowania niezgodne z prawem. Osoby, które przechodzą w miejscu niedozwolonym bądź wybiegają przed jadący pojazd, także najczęściej robią to z powodu pośpiechu. Stąd dzisiejsza akcja „Zwolnij... Jak kocha, to poczeka”. Walentynki to dobra okazja, żeby przypomnieć, że lepiej późno dotrzeć do celu niż nie dotrzeć wcale. Pamiętajmy, że żadne nowoczesne rozwiązania na drodze ani też przepisy nie dadzą nam gwarancji bezpieczeństwa, jeśli sami o nie nie zadbamy. Niestety niejednokrotnie jest tak, że to dopiero na widok radiowozu zapinamy pasy bezpieczeństwa, włączamy światła, odkładamy telefon, czy zdejmujemy nogę z gazu. Policjanci dyscyplinują na co dzień kierowców, ale nie są w stanie być wszędzie. Dlatego mundurowi wspólnie ze strażakami oraz młodzieżą skupili się na uświadamianiu uczestników ruchu drogowego na temat konsekwencji, jakie niesie za sobą lekkomyślność na drodze. Nierespektowanie przepisów ruchu drogowego może być tragiczne w skutkach. Stąd hasła młodzieży ukryte we własnoręcznie przygotowanych sercach, mające być impulsem, który sprawi, że kierowca użyje wyobraźni i opamięta się na drodze.

Dzięki współpracy z funkcjonariuszami straży pożarnej uczestnicy działań mieli możliwość sprawdzenia swoich umiejętności w zakresie udzielania pierwszej pomocy, która jest niezwykle ważna podczas wypadków.

Policjanci apelują o ostrożne, rozważne i trzeźwe poruszanie się po drogach. Zróbmy to dla siebie i swoich bliskich!

Dziękujemy mediom za udział w działaniach, a tym samym propagowanie bezpiecznych zachowań na drodze.

(KWP w Katowicach/js)