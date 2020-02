Kierowco ale także pieszy "Zwolnij - Jak kocha to poczeka" Data publikacji 14.02.2020 Powrót Generuj PDF Drukuj 14 lutego to „Dzień Zakochanych” popularnie zwany Walentynkami. To czas, który chcemy spędzić z bliskimi nam osobami. Policjanci z garnizonu łódzkiego właśnie w tym wyjątkowym dniu, już od kilku lat, prowadzą działania mające na celu zwrócenie uwagi na sprawy bezpieczeństwa w ruchu drogowym. Tym razem adresatem akcji są nie tylko kierujący ale i piesi, którzy również często przechodząc w miejscach niedozwolonych tłumaczą się pośpiechem. Policjanci wręczając zapachowe serduszka z wymowną treścią: „Zwolnij! Jak kocha, to poczeka” wskazywali wyczulają użytkowników dróg na to, że lepiej się spóźnić niż nie dotrzeć do celu wcale.

Walentynki to idealny dzień, aby uświadamiać wszystkim uczestnikom ruchu drogowego, którzy jednocześnie mogą być mężami, żonami, narzeczonymi czy rodzicami, że uczucie to nie tylko stan ducha ale również odpowiedzialność.

Analiza zdarzeń drogowych z winy kierujących zaistniałych na terenie województwa łódzkiego w 2020 roku wskazuje, ze przyczyną 27% wypadków drogowych była nadmierna prędkość. W dalszym ciągu niepokojąca jest również liczba ofiar, które ucierpiały w wypadkach z powodu niedostosowania prędkości do warunków panujących na drodze. W 2020 roku w wypadkach z winy kierujących w wyniku niedostosowania prędkości śmierć poniosło 6 osób, a rannych zostało 90.

W 2020 roku na drogach województwa łódzkiego zginęło 14 pieszych.

Pamiętajmy, że to także my kreujemy rzeczywistość i mamy wpływ na bezpieczeństwo. Dbajmy zarówno o siebie jak i o innych użytkowników dróg. Przypominajmy innym i sami używajmy elementów poprawiających naszą widoczność na drodze. Warunki atmosferyczne bardzo często przyczyniają się do zdarzeń drogowych z udziałem osób niechronionych. Nawet kierowcy są, w pewnych sytuacjach takimi uczestnikiem ruchu drogowego, bo muszą często przebyć pieszo drogę do lub z pojazdu, niejednokrotnie przejść na drugą stronę jezdni np. na parking. Nasze odpowiedzialne zachowanie i prawidłowe decyzje mają niebagatelny wpływ na to czy bezpiecznie dotrzemy do zamierzonego celu. Każdy dobrze wie, że jest obowiązek noszenia w sposób widoczny elementów odblaskowych po zmierzchu poza obszarem zabudowanym. W trosce o bezpieczeństwo apelujemy, aby ten prawidłowy nawyk, ratujący nas został rozszerzony i wcielony w życie także na drogi, którymi się poruszamy na co dzień. Pamiętajmy o tym, że każdy założony element odblaskowy ratuje życie.