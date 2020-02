Podziękowania dla policjantów za okazaną pomoc Data publikacji 14.02.2020 Powrót Generuj PDF Drukuj „Dzięki ich sprawnej akcji mogłam zasnąć w łóżku, ciepłym domu inaczej tkwiłabym do rana w lesie” - takie słowa znalazły się w podziękowaniu, które otrzymała lidzbarska komenda. Chodzi o dwóch policjantów z patrolu interwencyjnego, którzy jako pierwsi dotarli do pokrzywdzonej. Funkcjonariusze do późnych godzin nocnych szukali kobiety, która ugrzęzła pojazdem na drodze leśnej i nie mogła znaleźć drogi powrotnej do domu.

Do zdarzenia doszło 30 stycznia br. Jak wynikało z zawiadomienia, kobieta, która jechała w odwiedziny z okolic Białegostoku zjechała z drogi i zabłądziła w lesie. Jako rejon, gdzie kobieta mogła się poruszać został wskazany kompleks leśny na terenie gminy Kiwity. Z pokrzywdzoną był utrudniony kontakt telefoniczny z uwagi na słaby zasięg i zanikanie sygnału. W akcję poszukiwawcza zostali zaangażowani m.in. policjanci z wydziału kryminalnego, zespołu patrolowo interwencyjnego i oficer dyżurny lidzbarskiej komendy, który cały czas przekazywał wszystkim patrolom niezbędne informacje do ustalenia, gdzie pokrzywdzona może przebywać. Po kilkugodzinnych poszukiwaniach, późną nocą, jako pierwsi do pokrzywdzonej dotarli sierż. szt. Artur Gudaniec i st.sierż. Rafał Wasilewski. Jak się okazało, kobieta ugrzęzła swoim pojazdem na podmokłej drodze i nie znając terenu nie potrafiła wyjść z opresji.

Funkcjonariusze pomogli mieszkance województwa podlaskiego wydostać pojazd z podmokłego terenu i eskortowali kobietę do momentu, gdzie bezpiecznie mogła dojechać do celu.

Zawsze ilekroć do jednostki wpływają podziękowania, jest nam niezmiernie miło, że nasza praca jest zauważana i doceniania. Dziękujemy za miłe słowa i przesłane podziękowania.

(mk/rj)