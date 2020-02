Pierwsze zatrzymania w związku z bójką pseudokibiców Data publikacji 14.02.2020 Powrót Generuj PDF Drukuj Policjanci pracują nad wyjaśnieniem okoliczności zbiegowiska i bójki. We wtorek w rejonie galerii Millenium Hall w Rzeszowie starła się grupa kilkudziesięciu pseudokibiców. Bezpośrednio po zdarzeniu policjanci rozpoczęli identyfikacje osób uczestniczących w zdarzeniu. Wczoraj zatrzymali 20-letniego mężczyznę, który ma związek ze zdarzeniem. Dziś zatrzymano kolejne osoby. Planowane są dalsze zatrzymania.

We wtorek 11 lutego br. po godz. 20.00 w rejonie galerii handlowej Millenium Hall doszło do zbiegowiska i bójki pomiędzy pseudokibicami klubów Resovia Rzeszów i Stal Rzeszów. Policjanci zostali zawiadomieni o zdarzeniu o godz. 20.20. W zdarzeniu uczestniczyło około 40 – 50 pseudokibiców. Całe zajście trwało raptem 2 - 3 minuty, po czym jego uczestnicy rozbiegli się. Bezpośrednio po zdarzeniu policjanci rozpoczęli identyfikację jego uczestników. Działania policjantów przyniosły pierwsze efekty.

Wczoraj przed południem policjanci zatrzymali 20-letniego mężczyznę podejrzewanego o udział w zdarzeniu. Dzisiaj zatrzymany mieszkaniec gminy Boguchwała usłyszał zarzuty udziału w bójce o charakterze chuligańskim. Prokuratura Rejonowa w Rzeszowie, zdecyduje o zastosowaniu wobec niego środków zapobiegawczych.

Dziś w południe policjanci zatrzymali kolejne 3 osoby, to mężczyźni w wieku 21, 25 i 32 lata. Trwają czynności z ich udziałem. Wszyscy usłyszą zarzuty udziału w bójce lub pobiciu. Grozi za to do 3 lat pozbawienia wolności.

Policjanci intensywnie pracują nad identyfikacją pozostałych uczestników zajścia. Nie wykluczone są kolejne zatrzymania.

(KWP w Rzeszowie / kp)