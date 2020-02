Policjanci ruchu drogowego z Brodnicy uratowali życie desperatce Data publikacji 14.02.2020 Powrót Generuj PDF Drukuj Przytomność umysłu połączona z profesjonalizmem oraz zachowanie zimnej krwi to niewątpliwie najlepsze cechy jakimi mogą pochwalić się dwaj policjanci Referatu Ruchu Drogowego z brodnickiej komendy sierż. szt. Dawid Zawadzki oraz sierż. szt. Łukasz Mroczyński, którzy w minionym tygodniu uratowali życie 18-letniej brodniczance. Kobieta targnęła się na własne życie okaleczając się. Nieprzytomna nastolatka trafiła do szpitala.

Dramatyczne sceny rozegrały się kilka dni temu, krótko po godz. 9.00 rano w Brodnicy. Wtedy spokojną służbę patrolu ruchu drogowego z brodnickiej komendy przerwało zgłoszenie zdenerwowanego mężczyzny, który poinformował policjantów, że jego dziewczyna podcięła sobie żyły. We wskazane miejsce natychmiast pojechali policjanci sierż. szt. Dawid Zawadzki oraz sierż. szt. Łukasz Mroczyński. Na jednym z brodnickich osiedli, w mieszkaniu czekał roztrzęsiony zgłaszający, który wskazał leżącą w łazience na podłodze 18-latkę. Młoda kobieta była nieprzytomna, miała pocięte nadgarstki i leżała w kałuży krwi. Funkcjonariusze sprawdzili funkcje życiowe nastolatki, bezzwłocznie udzielili jej pierwszej pomocy zakładając opatrunki uciskowe na ręce, ułożyli w pozycji bezpiecznej i do czasu przyjazdu karetki cały czas kontrolowali funkcje życiowe. Nieprzytomna brodniczanka trafiła do szpitala. Dzięki profesjonalnemu działaniu brodnickich policjantów młode życie zostało uratowane.