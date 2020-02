Pożegnanie ze służbą Komendanta Wojewódzkiego Policji w Bydgoszczy insp. Pawła Spychały Data publikacji 14.02.2020 Powrót Generuj PDF Drukuj Dziś Komendant Wojewódzki Policji w Bydgoszczy insp. Paweł Spychała zameldował Zastępcy Komendanta Głównego Policji nadinsp. Kamilowi Bracha o zdaniu obowiązków na stanowisku. W związku z osiągnięciem pełnej wysługi emerytalnej Szef kujawsko-pomorskich policjantów, po czterech latach dowodzenia naszym garnizonem, odchodzi ze służby.

Komendant insp. Paweł Spychała rozpoczął służbę w Policji 1 sierpnia 1991 roku. Podczas swojej służby związany był z województwem kujawsko-pomorskim, jednak w roku 2007 życie zawodowe powiodło go na niespełna rok do Małopolski, aby pełnić tam obowiązki służbowe na stanowisku kierowniczym w krakowskim Zarządzie ówczesnego Centralnego Biura Śledczego Komendy Głównej Policji. 15 maja 2008 roku, wracając w rodzinne strony, objął stanowisko Naczelnika Wydziału do Zwalczania Zorganizowanej Przestępczości Kryminalnej i Narkotykowej Zarządu w Bydgoszczy Centralnego Biura Śledczego Komendy Głównej Policji. 3 lata później insp. Paweł Spychała został Naczelnikiem bydgoskiego Zarządu Centralnego Biura Śledczego Komendy Głównej Policji. Zaangażowanie i niezawodność w służbie dostrzeżone zostały przez Komendanta Głównego Policji, który to w lutym 2016 roku mianował go Komendantem Wojewódzkim Policji w Bydgoszczy. Za swoje oddanie w służbie, wiedzę i nieocenioną skuteczność w działaniach wyróżniony został złotą odznaką „Zasłużony Policjant” oraz srebrnym Medalem za Długoletnią Służbę.

Podczas uroczystości, w obecności zaproszonych gości m.in. Zastępcy Komendanta Głównego Policji nadinsp. Kamila Brachy, Wojewody Kujawsko-Pomorskiego P. Mikołaja Bogdanowicza, Księdza Biskupa Jana Tyrawy oraz przedstawicieli służb mundurowych i instytucji współpracujących z Policją, a także Żony Komendanta, odchodzący w stan spoczynku Szef kujawsko-pomorskiego garnizonu usłyszał pod swoim adresem słowa podziękowań i gratulacji.

- W policyjnym ceremoniale są dwie szczególnie piękne uroczystości. Pierwsza to nadanie sztandaru jednostce… , a druga to właśnie ta dzisiejsza, gdy odchodzący komendant żegna się ze sztandarem jednostki, symbolicznie żegnając swoich podwładnych – powiedział nadinsp. Kamil Bracha

Wojewoda Kujawsko-Pomorski P. Mikołaj Bogdanowicz powiedział m.in. :

- Dziś dla mnie jest trudny dzień. Niedawno żegnałem Komendanta Wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej, a dziś Szefa policjantów. To była bardzo dobra współpraca.

W imieniu kadry kujawsko-pomorskiej policji oraz policjantów i pracowników głos zabrał Pierwszy Zastępca Komendanta Wojewódzkiego Policji w Bydgoszcz insp. Mirosław Elszkowski, który podziękował ze ostatnie cztery lata współpracy.

Na zakończenie uroczystości, zaproszeni goście i współpracownicy insp. Pawła Spychały podziękowali za ostatnie lata służby.

Dziś możemy życzyć Panu Komendantowi powodzenia. Życzymy, aby zrealizował wszystko to o czym do tej pory marzył, a czego zaniechał z powodu braku czasu. Niech to „nowe życie”, poza służbą, przyniesie spełnienie i dopełnienie. Niech będzie czasem na nowe pasje i piękne życie.