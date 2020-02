Policjanci zatrzymali po pościgu sprawcę kradzieży samochodu Data publikacji 17.02.2020 Powrót Generuj PDF Drukuj Nawet do 10 lat więzienia grozi 33-letniemu mieszkańcowi Gdańska, który uciekał przed sławieńskimi policjantami. Pomimo użytych sygnałów świetlnych i dźwiękowych, mężczyzna kontynuował brawurową ucieczkę i stwarzał zagrożenie dla innych uczestników ruchu. Został zatrzymany. Wartość skradzionego pojazdu to 175 000 złotych. Decyzją sądu najbliższe 3 miesiące spędzi w areszcie.

W miniony czwartek dyżurny sławieńskiej komendy otrzymał informację, że na terenie Szwecji doszło do kradzieży pojazdu marki Volvo, wyprodukowanego w 2019 roku. Z informacji przekazanej z Biura Międzynarodowej Współpracy Policji wynikało, iż utracony pojazd przejeżdża przez teren województwa zachodniopomorskiego. Funkcjonariusze z Wydziału do Walki z Przestępczością Samochodową Komendy Wojewódzkiej Policji w Szczecinie, koordynujący działania przekazali, że samochód marki Volvo został zlokalizowany na terenie sąsiedniej gminy Sianów. Próbę zatrzymania podjęli dzielnicowi z tamtejszego posterunku. Złodziej zaczął jednak uciekać nie reagując na polecenia do zatrzymania.

O powyższym dyżurny sławieńskiej komendy, od razu powiadomił wszystkie patrole policyjne, które włączyły się w akcję. Kilkanaście minut po otrzymaniu komunikatu sławieńscy kryminalni zauważyli opisywany pojazd w miejscowości Bobrowiczki i ruszyli za nim w pościg, jednocześnie powiadamiając drogą radiową inne partole o rozpoczętym pościgu. Kierujący pomimo sygnałów wydawanych do zatrzymania nie reagował przejeżdżając sławieńską obwodnicę. W Warszkowie do pościgu włączyli policjanci drogówki, którzy błyskawicznie rozłożyli kolczatkę. To jednak nie powstrzymało kierowcy. Volvo po sforsowaniu tej przeszkody przejechało jeszcze kilka kilometrów, zatrzymując się przed miejscowością Wrześnica. Wtedy kierowca wybiegł z pojazdu i rzucił się do ucieczki. W pościg za mężczyzną udali się policjanci sławieńskiej drogówki z dzielnicowym z Posterunku Policji w Sianowie. Nie miał szans. Po chwili został zatrzymany.

Kierowcą volvo okazał się 33-letni, mieszkaniec Gdańska. Mężczyzna został przewieziony do policyjnego aresztu. Został przebadany na zawartość narkotyków, okazało się, że był pod działaniem amfetaminy. Okazało się także, że posiada sądowy zakaz prowadzenia pojazdów.

33-latek decyzją sądu najbliższe 3 miesiące spędzi w areszcie. Grozi mu kara do 10 lat więzienia. Dodatkowo kierujący odpowie za niezatrzymanie się do kontroli, prowadzenie samochodu pod wpływem środków odurzających, oraz za prowadzenie pojazdu pomimo sądowego zakazu, za co grozi dodatkowa kara.

Dzięki sprawności policjantów i współpracy funkcjonariuszy z Wydziału do Walki z Przestępczością Samochodową Komendy Wojewódzkiej Policji w Szczecinie z Biurem Międzynarodowej Współpracy Policji samochód, którego wartość rynkowa przekracza 175 000 złotych, w ciągu kilku godzin został odzyskany.

(KWP w Szczecinie / kp)