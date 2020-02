Nielegalne automaty do gier hazardowych zabezpieczone przez lubuską Policję i KAS Powrót Generuj PDF Drukuj Powiadom Kolejne, zakończone sukcesem, przykłady współpracy lubuskich policjantów i funkcjonariuszy Krajowej Administracji Skarbowej w walce z nielegalnym hazardem. W Iłowej policjanci zabezpieczyli trzy nielegalne automaty do gier, a w Świebodzinie pięć kolejnych. Właściciele automatów muszą liczyć się z wysokimi karami, sięgającymi setek tysięcy złotych.

W czwartek (13 lutego) żagańscy policjanci zwalczający przestępczość gospodarczą wspólnie z funkcjonariuszami Krajowej Administracji Skarbowej skontrolowali lokal znajdujący się w Iłowej, który miał działać niezgodnie z obowiązującą ustawą o grach hazardowych. Efektem wspólnych działań funkcjonariuszy było zamknięcie jednego lokalu, gdzie znajdowały się trzy automaty do nielegalnych gier. Funkcjonariusze Krajowej Administracji Skarbowej przeprowadzili eksperymenty procesowe na maszynach, a następnie zabezpieczyli działające automaty.

Z kolei w sobotę (15 lutego) świebodzińscy policjanci i funkcjonariusze KAS weszli do jednego z lokali w Świebodzinie. Tam, podobnie jak w Iłowej, ujawniono kolejne, nielegalne automaty do gier hazardowych. Po przeprowadzonych czynnościach procesowych funkcjonariusze zabezpieczyli pięć takich maszyn. Te docelowo trafią Lubuskiego Urzędu Celno-Skarbowego, który to będzie prowadził postępowanie w sprawie.

Właściciele pseudokasyn i nielegalnych automatów do gier mogą się liczyć z wysokimi karami pieniężnymi — za posiadanie jednego automatu kara może wynieść nawet 100 tys. złotych. Ponadto za organizowanie gier hazardowych poza wysoką grzywną grozi również kara pozbawienia wolności do lat 3 lat.

(KWP w Gorzowie Wlkp. / kp)