Kierowca po alkoholu i narkotykach. Po wypadku nie żyje 24-letnia pasażerka Data publikacji 17.02.2020 Do tragicznego wypadku doszło w rejonie Rusocić. Śmierć poniosła pasażerka audi. Kierujący był nietrzeźwy oraz pod wpływem narkotyków. Policjanci pod nadzorem żarskiej prokuratury wyjaśniają okoliczności tragicznego zdarzenia. Za spowodowanie wypadku po narkotykach i alkoholu grozi nawet do 12 lat więzienia.

Do wypadku doszło w niedzielę (16 lutego br.) wieczorem w rejonie miejscowości Rusocice. Ze wstępnych ustaleń wynika, że 31-letni kierujący audi A4 jadąc w kierunku drogi krajowej K-27, na łuku drogi stracił panowanie nad pojazdem i najpierw uderzył w barierkę mostu, a następnie w drzewo. Pojazdem podróżowały jeszcze dwie kobiety w wieku 24 i 34 lat. Kierowca oraz 34-letnia pasażerka z licznymi obrażeniami zostali przewiezieni do szpitala. Na miejscu trwała reanimacja 24-latki. Niestety nie udało się przywrócić jej czynności życiowych, kobieta poniosła śmierć na miejscu. Od kierującego pobrano krew do dalszych badań. Wstępnie wykazały, że był pod wpływem substancji psychotropowych oraz alkoholu, miał 1,2 promila.

Przyczyny oraz przebieg tragicznego w skutkach zdarzenia wyjaśniają policjanci z żarskiej komendy pod nadzorem prokuratury. Za spowodowanie wypadku ze skutkiem śmiertelnym grozi do 8 lat pozbawienia wolności, jeżeli sprawca spowodował go będąc pod wpływem narkotyków lub był nietrzeźwy, nawet do 12 lat.

(KWP w Gorzowie Wlkp./js)