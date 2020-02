Zabezpieczyli nielegalne automaty do gier hazardowych Data publikacji 17.02.2020 Powrót Generuj PDF Drukuj Rudzcy policjanci zwalczający przestępczość gospodarczą, wspólnie z funkcjonariuszami Krajowej Administracji Skarbowej, zabezpieczyli automaty do nielegalnych gier losowych. Przeprowadzona wczoraj akcja zakończyła się przejęciem 6 maszyn. Za naruszenie przepisów ustawy karno-skarbowej grożą 3 lata więzienia i wysoka grzywna.

Policjanci zajmujący się zwalczaniem przestępczości gospodarczej rudzkiej komendy uzyskali informację, że w jednym z lokali przy ulicy Czarnoleśnej mogą znajdować się automaty do nielegalnych gier hazardowych. Wspólnie z funkcjonariuszami śląskiej służby celno-skarbowej wkroczyli do lokalu, gdzie podejrzewano, że znajdują się nielegalne maszyny. W związku z naruszeniem przepisów o grach losowych mundurowi zabezpieczyli 6 urządzeń, na których były urządzane nielegalne gry hazardowe wbrew obowiązującym przepisom. Zabezpieczone urządzenia trafiły już do magazynów śląskiej Służby Celno-Skarbowej. Teraz śledczy ustalają, jakie straty poniósł Skarb Państwa w związku z nielegalną działalnością salonu gier.

Warto przypomnieć, że za posiadanie nielegalnych automatów grożą surowe kary pieniężne tj. 100 tys. zł od jednego automatu. Takiej karze podlega zarówno urządzający nielegalne gry hazardowe, jak i właściciel lokalu, w którym taki proceder się odbywa. Dodatkowo za urządzanie gier hazardowych wbrew przepisom ustawy lub warunkom koncesji lub zezwolenia grozi odpowiedzialność karna – wysoka kara grzywny, kara pozbawienia wolności do lat 3, albo obie kary łącznie.

(KWP w Katowicach/js)