Policjanci zapobiegli tragedii

Dzięki błyskawicznej i skutecznej reakcji policjantów z patrolu prewencji, po raz kolejny udało się zapobiec tragedii. Funkcjonariusze w ostatnim momencie zdołali powstrzymać 22-letniego głogowianina przed próbą targnięcia się na własne życie.

Oficer dyżurny głogowskiej komendy 15 lutego br. około godziny 17.00 został zaalarmowany o próbie samobójczej. Na miejsce niezwłocznie wysłany został patrol prewencji, który potwierdził informację zawartą w zgłoszeniu. Policjanci zauważyli młodego mężczyznę stojącego na zewnętrznym parapecie okna usytuowanego na ostatniej kondygnacji wieżowca.

Sytuacja była bardzo niebezpieczna. Mężczyzna na widok mundurowych oświadczył, że ma zamiar skoczyć i nie chce, aby go ratować. Policjanci prowadzili z nim rozmowę, namawiając do zejścia z okna i rezygnacji z zamiaru targnięcia się na własne życie. W pewnym momencie funkcjonariusze, wykorzystując moment nieuwagi ze strony desperata, chwycili go i wciągnęli do pomieszczenia.

Desperatem okazał się 22-letni mieszkaniec Głogowa. Po całym zajściu mężczyźnie udzielono niezbędnej pomocy i przekazano w ręce zespołu pogotowia ratunkowego. Decyzją lekarza został skierowany na konsultację psychiatryczną.

(KWP we Wrocławiu / kp)