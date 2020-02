Złodziej puszek z pieniędzmi na pomoc potrzebującym zatrzymany Data publikacji 17.02.2020 Powrót Generuj PDF Drukuj Zawierciańscy policjanci zatrzymali sprawcę kradzieży puszek z pieniędzmi, do których zbierane były datki na pomoc osobom potrzebującym. 27-latek na swoim koncie ma jeszcze inne przestępstwa. Teraz o jego losie zadecyduje sąd.

W przeciągu ostatnich miesięcy ze sklepów na terenie Zawiercia znikały puszki z pieniędzmi, przeznaczone na datki dla potrzebujących. Sklepikarze, chcąc pomóc trzem osobom potrzebującym pieniędzy na leczenie i rehabilitację, w tym jednej ofierze wypadku drogowego, do którego doszło w powiecie zawierciańskim w 2018 roku, ustawiali puszki na datki przy kasach. Klienci mogli w ten sposób wesprzeć zbiórki, których głównymi organizatorami były fundacja i inny zawierciański podmiot niosący pomoc. Niestety dobroć ludzką wykorzystał w niecny sposób mężczyzna, który ukradł 6 puszek wraz z zawartością. O zdarzeniach tych głośno było szczególnie na portalach społecznościowych, gdzie w pomoc wskazanym osobom zaangażowało się mnóstwo ludzi. Zawierciańscy mundurowi ustalili, kim jest złodziej, a także, to, że nie tylko te przewinienia ma on na swoim koncie. Oprócz puszek z pieniędzmi mężczyzna dokonywał jeszcze innych kradzieży, w tym trzech toreb należących do listonoszy. 27-latek usłyszał już zarzuty. Teraz o jego losie zadecyduje sąd.

(KWP w Katowicach / kp)