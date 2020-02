Policjanci przejęli ponad 1,5 kg marihuany Data publikacji 17.02.2020 Powrót Generuj PDF Drukuj Dwie osoby zatrzymane oraz łącznie ponad 1,5 kg zabezpieczonej marihuany to wynik ostatnich wspólnych działań grajewskich kryminalnych z funkcjonariuszami Wydziału do Walki z Przestępczością Narkotykową Komendy Wojewódzkiej w Białymstoku. Obaj mężczyźni usłyszeli zarzuty. Sąd na wniosek śledczych zastosował wobec 32-latka tymczasowy areszt, zaś wobec 39-latka prokurator zastosował poręczenie oraz zabezpieczenie majątkowe.

W czwartek (13.02.2020 r.), grajewscy kryminalni wspólnie z funkcjonariuszami Wydziału do Walki z Przestępczością Narkotykową Komendy Wojewódzkiej w Białymstoku wkroczyli do dwóch mieszkań oraz pomieszczenia gospodarczego na terenie miasta. Funkcjonariusze podejrzewali, że mieszkające tam osoby mogą posiadać środki odurzające. Podejrzenia mundurowych potwierdziły się, gdy w mieszkaniu i pomieszczeniu gospodarczym należącym do 39-latka policjanci zabezpieczyli ponad 160 gramów marihuany. Wstępne badanie narkotesterem wykazało, że zabezpieczona substancja to marihuana. Dodatkowo mężczyzna posiadał w swoim mieszkaniu broń bez zezwolenia. 39-latek usłyszał już zarzuty. Decyzją prokuratora zastosowano wobec mężczyzny poręczenie oraz zabezpieczenie majątkowe.

W drugim z przeszukiwanych mieszkań kryminalni zabezpieczyli ponad 1,5 kilograma suszu roślinnego. Wstępne badanie narkotesterem również wykazało, że zabezpieczona substancja to marihuana. Do sprawy został zatrzymany 32-letni mieszkaniec Grajewa. Sąd na wniosek śledczych zdecydował o tymczasowym aresztowaniu mężczyzny na 3 miesiące.

(KWP w Białymstoku/js)