Rozliczony kolejny mężczyzna do sprawy pobicia obcokrajowców w Toruniu Powrót Generuj PDF Drukuj Powiadom Policjanci z toruńskiej komendy nadal prowadzą sprawę pobicia obcokrajowców. W minioną sobotę do tej sprawy został zatrzymany 22-latek, który dzisiaj usłyszał zarzut. Może mu grozić od 6 miesięcy do 5 lat więzienia.

W sobotę minionego tygodnia (15.02.20) po południu do Komisariatu Policji Toruń Śródmieście zgłosił się 22-letni mężczyzna związany ze zdarzeniem do jakiego doszło 9 lutego około 1:30 u zbiegu ul. Podmurnej i Placu Teatralnego w Toruniu. Mężczyzna wiedział, że policjanci ustalają jego miejsce pobytu i to z pewnością zaważyło na jego decyzji.

Dzisiaj (17.02.20) kryminalni z Komendy Miejskiej Policji w Toruniu doprowadzili go do Prokuratury Rejonowej Toruń-Wschód. Mężczyzna usłyszał zarzut stosowania przemocy wobec osób na tle narodowościowym oraz udziału w pobicia, a obu tych czynów dokonał w warunkach chuligańskich. Prokurator zdecydował, że jutro mężczyzna zostanie doprowadzony przez policjantów do sądu, który zdecyduje o dalszym losie mężczyzny. Za przestępstwo, o które jest podejrzany może mu grozić od 6 miesięcy do 5 lat pozbawienia wolności.

Przypomnijmy, że policjanci z toruńskiej komendy nadal poszukują sprawców pobicia obywateli Ukrainy, Rosji i Białorusi z uwagi na ich przynależność narodową oraz publiczne znieważenie na tle narodowościowym.

Obecnie policjanci pracują nad ustaleniem danych personalnych mężczyzn ze zdjęć numer „1” oraz „8”. Kryminalni nadal apelują do świadków, którzy widzieli to zdarzenie lub rozpoznają osoby przedstawione na publikowanych zdjęciach o kontakt z Wydziałem Dochodzeniowo-Śledczym Komendy Miejskiej Policji w Toruniu, ul. Grudziądzka 17, tel. (56) 641 26 07 lub 112.

Informacje można przekazać anonimowo.

Dziękujemy za dotychczas przekazane sygnały.