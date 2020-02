Zabezpieczono dzieła sztuki pochodzące z Europy Wschodniej Data publikacji 18.02.2020 Powrót Generuj PDF Drukuj Stołeczni policjanci oraz funkcjonariusze Mazowieckiego Urzędu Celno-Skarbowego zabezpieczyli 110 dzieł sztuki pochodzących z terenu Europy Wschodniej. Wśród przejętych przedmiotów znajdują się między innymi ikony, obrazy oraz ornamenty. Teraz policjanci sprawdzają, w jaki sposób trafiły one do Polski.

Do stołecznych kryminalnych dotarła informacja, że do Polski mogły zostać nielegalnie przewiezione dzieła sztuki pochodzące z terenu Europy Wschodniej. Policjanci ustalili, gdzie aktualnie mogą się one znajdować i postanowili to sprawdzić. Do działań zostali zaangażowani funkcjonariusze Wydziału Dochodzeniowo-Śledczego KSP, Mazowieckiego Urzędu Celno-Skarbowego oraz przedstawiciele Mazowieckiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków

Działając na podstawie postanowień Prokuratury Rejonowej Warszawa Ochota funkcjonariusze weszli do trzech mieszkań na terenie Warszawy oraz dwóch domów w powiecie żyrardowskim. Zabezpieczyli tam 110 sztuk ikon,ornamentów, obrazów oraz innych dzieł sztuki cerkiewnej i sakralnej.

Wszystko wskazuje na to, że większość dzieł reprezentuje sztukę kręgu wschodniego chrześcijaństwa i pochodzi z Rosji, Ukrainy oraz Białorusi. Wśród nich znalazło się także kilka polskich ksiąg drukowanych oraz wyroby rzemiosła polskiego.

Ze wstępnej ekspertyzy biegłego z zakresu sztuki cerkiewnej i malarstwa ikonowego wynika, że około 30 sztuk spośród zabezpieczonych przedmiotów to zabytki o szczególnym znaczeniu dla kultury pochodzące z XVIII i XIX, głównie z Rosji i Bałkanów. Dzieła te posiadają znaczną wartość historyczną i muzealną. Pozostałe przedmioty prawdopodobnie zostały wykonane współcześnie, ale zawierają elementy o pochodzeniu historycznym.

Z ustaleń policjantów wynika, że właściciel zabezpieczonych dzieł kupował je głównie na bazarach, w antykwariatach i w domach aukcyjnych na terenie Polski. Teraz funkcjonariusze sprawdzają, w jaki sposób trafiły one do kraju, skąd oraz dlaczego znalazły się w prywatnych rękach. Postępowanie pod nadzorem Prokuratury Rejonowej Warszawa Ochota prowadzą policjanci ze stołecznego wydziału dochodzeniowo-śledczego.

podinsp. Magdalena Bieniak

Przedmioty zabezpieczone przez policjantów

