Zatrzymania za kradzieże silników do łodzi i jachtów motorowych Data publikacji 18.02.2020 Powrót Generuj PDF Drukuj Kryminalni z KWP w Lublinie rozbili grupę przestępczą, która zajmowała się kradzieżami silników do łodzi i jachtów motorowych. Do kradzieży dochodziło na terenie Holandii, następnie w Polsce po przerobieniu cech identyfikacyjnych były przygotowywane przez paserów do sprzedaży. Policjanci zatrzymali 7 osób z czego 5 zostało już tymczasowo aresztowanych. Policjantów wspierali funkcjonariusze z Nadbużańskiego Oddziału Straży Granicznej. Śledztwo prowadzi Prokuratura Okręgowa w Lublinie.

Policjanci prowadzili działania na terenie województwa lubelskiego i mazowieckiego. Zatrzymali łącznie 7 osób z których 5 zostało już tymczasowo aresztowanych. Usłyszeli zarzuty udziału w zorganizowanej grupie przestępczej w związku z kradzieżami silników do łodzi i jachtów motorowych. Silniki miały być następnie pozbawiane cech identyfikacyjnych i przygotowywane do sprzedaży w naszym kraju. Wstępna wartość zabezpieczonego mienia wynosi około 300 tysiecy zł. Śledztwo prowadzi Prokuratura Okręgowa w Lublinie. Policjantów wspierali funkcjonariusze z Nadbużańskiego Oddziału Straży Granicznej. Za udział w zorganizowanej grupie przestępczej grozi kara do 5 lat pozbawienia wolności.

AF