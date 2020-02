BYŁ POSZUKIWANY ZA GŁOŚNE WYMUSZENIA ROZBÓJNICZE. ZATRZYMALI GO KRYMINALNI Z GORZOWA Data publikacji 18.02.2020 Powrót Generuj PDF Drukuj 64-latek z Choszczna był poszukiwany po prawomocnym wyroku Sądu za wymuszenia rozbójnicze, których dokonał przed wieloma laty grożąc swym ofiarom nawet pozbawieniem życia. Do odsiadki miał ponad 5 lat. Został zatrzymany przez policjantów z Zespołu Poszukiwań Celowych Wydziału Kryminalnego KWP w Gorzowie Wlkp na obrzeżach Szczecina w minioną sobotę.

64-latek poszukiwany był po prawomocnym wyroku Sądu z 2017 roku. Ciągnęło się to przez 13 lat bowiem dotyczyło pierwszego zawiadomienia pokrzywdzonego jeszcze z 2004 roku. Rolnik i jego rodzina była wcześniej zastraszana. Grożono jej nawet pozbawieniem życia. Przyczyną takiego postępowania miały być niespłacone należności finansowe, które oprawcy powiększali. Dług, który wciąż się powiększał. Scenariusz jak z filmu. Rodzina rolnika z zachodniopomorskiego oddawała co mogła, ziemię, środki ochrony roślin, sprzęt rolniczy czy inne składniki majątkowe- tłumaczyła wówczas prowadząca sprawę prokurator z Choszczna. To była grupa kilku osób. Ci wcześniej trafili już za kratki. Do czasu prawomocnego wyroku Sądu nie było to jednak możliwe. Dostali tzw. listy żelazne, które gwarantowały im wolność właśnie do czasu prawomocnego wyroku. Sprawa była głośno komentowana przez media ogólnopolskie.

Od 2018 roku w poszukiwania zaangażowani byli policjanci z lubuskiego. Wszystko dlatego, że ostatni pozostający na wolności podejrzany posiadał zameldowanie w jednym z powiatów tego województwa. Dotarcie do 64-latka było arcytrudne. Do tego zadania oddelegowani zatem zostali najlepsi w tym fachu policjanci z Zespołu Poszukiwań Celowych Komendy Wojewódzkiej Policji w Gorzowie Wlkp. To taki odpowiednich „Łowców Głów”. Krok po kroku zagłębiali się w tajemniki tej sprawy. Doświadczenie i wiedza oraz duże zaangażowanie operacyjne dały pozytywne rezultaty. Dotarliśmy bowiem do kluczowych informacji. Głównie tych, gdzie może przebywać podejrzany. Te miejsca były zmieniane, aby utrudnić pracę śledczych. W sobotę /15 lutego/ nastąpiła realizacja policjantów z Wydziału Kryminalnego KWP w Gorzowie Wlkp. Miało to miejsce na obrzeżach Szczecina. Mężczyzna był całkowicie zaskoczony. Wkrótce po tym został przewieziony do aresztu śledczego. Ma do odsiadki ponad 5 lat.

Opracował: nadkom. Marcin Maludy

Rzecznik Prasowy KWP w Gorzowie Wlkp.