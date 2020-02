Nie zatrzymał się do kontroli, bo… wracał z włamania Data publikacji 18.02.2020 Powrót Generuj PDF Drukuj Policjanci z powiatu krakowskiego zatrzymali 30-letniego mieszkańca Krakowa podejrzanego o kradzież z włamaniem do hurtowni w Olkuszu. Mężczyzna odpowie też za niezatrzymanie się do kontroli drogowej. Grozi mu do 10 lat więzienia.

Do zatrzymania 30-latka doszło 13 lutego br. Niecały miesiąc wcześniej, policjanci z powiatu krakowskiego podczas patrolu w Iwanowicach próbowali zatrzymać do kontroli drogowej kierującego volkswagenem polo. Kierowca nie zważał jednak na wydawane przez funkcjonariuszy znaki i sygnały nakazujące zatrzymanie i rozpoczął ucieczkę. Policjanci ruszyli za nim w pościg. Uciekinier jechał całą szerokością jezdni, skutecznie uniemożliwiając wyprzedzenie jego samochodu. Po przejechaniu kilkuset metrów volkswagen polo zjechał z drogi asfaltowej na pola uprawne a po chwili, z powodu załamania terenu, auto spadło z 9-metrowej skarpy i ugrzęzło w zaroślach. Kierowca porzucił więc samochód i uciekł na piechotę.

W porzuconym pojeździe policjanci natknęli się na znaczne ilości wyrobów tytoniowych, które jak się okazało, ukradziono tego samego dnia z olkuskiej hurtowni. Policjanci bardzo szybko ustalili, że kierującym polo był 30-letni mieszkaniec Krakowa. Niezwłocznie udali się do miejsca jego zamieszkania, lecz od domowników uzyskali informacje, że mężczyzna sporadycznie przebywa w domu. W ubiegły czwartek (13 stycznia br.) 30-latek „wpadł” w okolicy miejsca swojego zamieszkania.

Mężczyzna został zatrzymany i jeszcze tego samego dnia usłyszał dwa zarzuty: włamania do olkuskiej hurtowni i kradzieży papierosów różnych marek na kwotę bliską 25 tys. zł. (art. 279 § 1 kk) oraz niewykonania polecenia funkcjonariuszy do zatrzymania pojazdu do kontroli (art. 178b kk). 14 lutego br. decyzją sądu trafił na trzy miesiące do aresztu. Za popełnione przestępstwa grozi mu do 10 lat więzienia.

Sprawa ma charakter rozwojowy.

(KWP w Krakowie / kp)