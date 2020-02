Policjanci uratowali ludzi z płonącego domu Data publikacji 18.02.2020 Powrót Generuj PDF Drukuj To był ich kolejny nocny patrol. Na jednej z ulic miasta zauważyli wydobywający się z domu wielorodzinnego gęsty dym. Wówczas głubczyccy policjanci bez chwili wahania ruszyli na pomoc. Na klatce schodowej zauważyli półprzytomną i zaczadzoną już kobietę, którą przenieśli do radiowozu. Lecz w budynku wciąż byli uwięzieni ludzie. Aby im pomóc, policjanci wybijali szyby w oknach i przez nie wyciągali kolejne osoby. W ten sposób uratowali jeszcze 5 osób i 2 psy.

W nocy z piątku na sobotę 14 lutego, policjanci — st. sierż. Wojciech Wielgus, sierż. Marcin Zygmunt oraz st. post. Piotr Olszaniecki — patrolowali ulice Głubczyc. W pewnym momencie na jednym z osiedli zauważyli wydobywający się gęsty dym z domu wielorodzinnego. Nie zastanawiając się ani chwili, ruszyli na pomoc ludziom, którzy znajdowali się w budynku.

Na klatce schodowej policjanci usłyszeli rozpaczliwe wołanie o pomoc kobiety uwięzionej w palącym się budynku. Funkcjonariusze z narażeniem własnego życia wynieśli ją, a z uwagi na to, że kobieta była już zatruta żrącym dymem, udzielili jej pierwszej pomocy. Kiedy dowiedzieli się, że w budynku są jeszcze inni ludzie, wrócili na klatkę schodową. Nie mieli już jednak szans, by do niej wejść, ponieważ wysoka temperatura oraz zadymienie nie pozwalało na swobodne oddychanie. Postanowili wejść do mieszkań przez okna. Wykorzystując sprzęt wybili szyby w budynku i wyciągnęli z niego jeszcze 5 osób wraz z ich pupilami, jakimi były 2 psy.

Policjanci wszystkie osoby schronili w radiowozie, gdzie udzielali im pomocy oraz oczekiwali bezpiecznie na przyjazd jednostek straży pożarnej oraz pogotowia ratunkowego. Jedna z osób trafiła do szpitala, lecz jej zdrowiu ani życiu nie zagraża niebezpieczeństwo, natomiast pozostałe osoby po przebadaniu zostały zwolnione.

(KWP w Opolu/js)