Szczęśliwy finał poszukiwań Data publikacji 18.02.2020 Powrót Generuj PDF Drukuj Policjanci z III Komisariatu w Łodzi podczas intensywnych poszukiwań odnaleźli zaginionego 75-latka. Mężczyzna trafił na dalszą obserwację do szpitala. Dzięki szybkiej pomocy nie doszło do tragedii.

18 lutego 2020 r. około godziny 4.00 żona mężczyzny poinformowała policjantów o jego zaginięciu. Kobieta była bardzo zaniepokojona. Jak oświadczyła, mąż, który ma problemy zdrowotne, poprzedniego dnia około godziny 14.00 wyszedł z domu i od tej chwili nie dał znaku życia. Próbowała odszukać go na własną rękę jednak bez rezultatu. Policjanci po zebraniu niezbędnych informacji rozpoczęli poszukiwania. W pierwszej kolejności przeszukali tereny przyległe do miejsca zamieszkania oraz samochód należący do 75-latka. Kryminalni sprawdzali, czy o losie mężczyzny wiedzą coś znajomi i członkowie rodziny. Kolejny trop prowadził do znajdującej się poza miastem działki rekreacyjnej, należącej do małżonków. Pomimo iż według relacji kobiety poprzedniego dnia, późnym wieczorem, był tam jej znajomy, który nikogo nie zastał, mundurowi postanowili to miejsce sprawdzić osobiście. Niezwłocznie wyruszyli w tym kierunku. Po drodze odebrali telefon od żony zaginionego, która przekazała, że jej znajomy, który mieszka w pobliżu, kolejny raz udał się na jej działkę, gdzie tym razem zauważył przez okno altany jej męża, ale nie ma z nim kontaktu. Kryminalni, podejrzewając, że może to być wynik pogarszającego się stanu zdrowia mężczyzny, dalszą drogę pokonali z użyciem sygnałów świetlnych i dźwiękowych. Na miejsce wezwano pomoc medyczną. Ratownicy po udzieleniu pomocy, określili jego stan jako zagrażający w bezpośredni sposób życiu i zdrowiu, 75-latek zabrany został do szpitala.

Policjanci corocznie odnotowują kilkadziesiąt przypadków zaginięć. Duża część dotyczy osób starszych, bądź będących w złej kondycji zdrowotnej. Działania mundurowych, w których nierzadko angażowane są znaczne siły policyjne, często pozwalają na odnalezienie zaginionego dosłownie w ostatniej chwili. Tak też było w tej sytuacji. Po dotarciu do 75-latka, szybkie podanie leków niewątpliwie uratowało życie mężczyzny.

Policjanci apelują!

Zwracajmy uwagę na osoby starsze lub znajdujące się w złym stanie zdrowotnym. Zwłaszcza jeżeli spotkamy je w nietypowych okolicznościach, gdzie same i bez żadnej pomocy znajdują się w obszarach wyludnianych jak działki skwery, tereny leśne. Osoby starsze są szczególnie narażone na zmianę warunków atmosferycznych, a w szczególności wychłodzenie organizmu. Widząc taką osobę wykażmy się asertywnością i spytajmy napotkanego, czy nie potrzebuje pomocy. W sytuacjach wątpliwych nie bójmy się powiadomić odpowiednie służby.

(KWP w Łodzi /kp)