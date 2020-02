Aresztowany w sprawie pobicia obcokrajowców Data publikacji 18.02.2020 Powrót Generuj PDF Drukuj Policjanci z toruńskiej komendy doprowadzili do sądu 22-latka podejrzanego o stosowanie przemocy wobec osób na tle narodowościowym oraz udziału w pobiciu. Sąd aresztował go na najbliższe 3 miesiące. Funkcjonariusze nadal szukają osób, mogących pomóc w ustaleniu personaliów pozostałych podejrzanych, a także świadków zajścia.

Dzisiaj (18.02.20) policjanci z toruńskiej komendy doprowadzili do sądu 22-latka podejrzanego o stosowanie przemocy wobec osób na tle narodowościowym oraz udział w pobiciu. Sąd aresztował go na najbliższe 3 miesiące. Przypomnijmy: do zdarzenia doszło w niedzielę (09.02.20) około 1:30 u zbiegu ul. Podmurnej i Placu Teatralnego. W tej sprawie już przesłuchano w charakterze nieletniego sprawcy czynu karalnego nastolatka. Funkcjonariusze poznali również tożsamość kolejnych 2 uczestników zajścia (na publikowanych zdjęciach oznaczeni numerem „2” oraz osoba, której wizerunek nie był dotychczas publikowany). Ci mężczyźni nie zostali jeszcze zatrzymani, a funkcjonariusze nadal pracują nad ustaleniem ich miejsca pobytu. Dotychczasowe działania funkcjonariuszy doprowadziły do wykluczenia udziału w tym zdarzeniu dwóch osób przedstawionych na wcześniej publikowanych fotografiach. Okazało się, że mężczyźni w tym miejscu znaleźli się przypadkowo. Sami zgłosili się do policjantów i zostali przesłuchani w charakterze świadków. Tym samym dotychczas zebrane informacje wskazują, że w atakującej grupie było 6 osób.

Obecnie policjanci pracują nad ustaleniem danych personalnych osób oznaczonych numerami „1” oraz „8”.

Kryminalni nadal apelują do świadków, którzy widzieli to zdarzenie lub rozpoznają osoby przedstawione na publikowanych zdjęciach o kontakt z Wydziałem Dochodzeniowo-Śledczym Komendy Miejskiej Policji w Toruniu, ul. Grudziądzka 17, tel. (56) 641 26 07 lub 112.