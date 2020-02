Słowa uznania dla policjantów OPP Kraków za profesjonalne udzielenie pomocy medycznej Data publikacji 18.02.2020 Powrót Generuj PDF Drukuj Policjanci Oddziału Prewencji Policji 11 lutego br. około godziny 14:00 w drodze na wyznaczony rejon służbowy, zauważyli przy rondzie Matecznego leżącego na ziemi człowieka, nad którym pochylona była kobieta. Funkcjonariusze natychmiast podjęli interwencję.

Mężczyzna zasłabł i dostał bardzo silnych drgawek. Mundurowi zabezpieczyli go, by nie zrobił sobie krzywdy. Następnie przez cały czas monitorowali jego stan i czynności życiowe do przyjazdu karetki pogotowia. W tym czasie przeprowadzili również szybki wywiad środowiskowy, co znacznie usprawniło dalszą akcję ratunkową.

Poniżej prezentujemy podziękowania ratownika pracującego w Krakowskim Pogotowiu Ratunkowym, który tego dnia, po przyjeździe na miejsce zdarzenia udzielał pomocy poszkodowanemu. Dziękujemy za te słowa uznania ze strony profesjonalisty.

Policjanci OPP w Krakowie tak świetne przygotowanie zawdzięczają szkoleniom z udzielania pierwszej pomocy, w których biorą udział średnio raz w miesiącu. Szkolenia te prowadzi policyjny zespół medyczny — to kilku policjantów OPP w Krakowie, z uprawnieniami ratowników medycznych, o wieloletnim doświadczeniu zawodowym w tym zakresie.

(KWP w Krakowie/js)