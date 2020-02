Wojtuś spieszył się na świat - pomogli policjanci z autostradówki Data publikacji 19.02.2020 Powrót Generuj PDF Drukuj Policjanci z Komisariatu Autostradowego Policji w Gliwicach odwiedzili szczęśliwych rodziców i nowo narodzonego Wojtusia. Mundurowi chcieli pogratulować Pani Kasi i Panu Januszowi, oraz przywitać się z maluszkiem, który dzięki ich pomocy mógł bezpiecznie przyjść na świat. Dzień wcześniej policjanci eskortowali samochód z rodzącą kobietą do szpitala. Sytuacja była o tyle poważna, że ciąża 35-latki była zagrożona. Zestresowany przyszły tata, chcąc jak najszybciej dotrzeć na miejsce, poprosił o wsparcie policjantów.

Do zdarzenia doszło w nocy z niedzieli na poniedziałek. Do policjantów gliwickiej autostradówki, którzy byli akurat w Miejscu Obsługi Podróżnych na knurowskim odcinki A1, podbiegł zaniepokojony mężczyzna. 37-latek jechał z rodzącą żoną do szpitala w Katowicach i poprosił policjantów o pomoc w bezpiecznym dotarciu do celu. Mężczyzna słabo znał to miasto, a powagi sytuacji dodawał fakt, że ciąża 35-latki była zagrożona. Należało jak najszybciej dotrzeć na miejsce. Sierż. sztab. Daniel Domagalski oraz sierż. Mateusz Wieczorek eskortowali ich samochód pod samą klinikę, gdzie następnie kobieta została otoczona fachową opieką. Jakiś czas później na świat przyszedł cały i zdrowy Wojtuś. 37-latek nie krył swojej wdzięczności, że mundurowi pomogli mu w tak stresującym momencie. Jak sam przyznał, choć jest kierowcą zawodowym i nie raz musiał zachować zimną krew na drodze, to okoliczności w których się znalazł, były dla niego ogromnym przeżyciem. Pomoc policjantów okazała się nieoceniona.

Wczoraj zaproszeni przez 37-latka stróże prawa pojawili się w szpitalu. Mundurowi chcieli osobiście pogratulować szczęśliwym rodzicom i powitać na świecie małego Wojtka. Wśród nich był jeden z policjantów, który dzień wcześniej pomógł dotrzeć rodzinie z Czerwionki-Leszczyn do szpitala. Pani Kasia i Pan Janusz nie kryli swojej radości i podziękowali policjantom. Na pamiątkę mundurowi podarowali maluszkowi pluszowego Sznupka - maskotkę śląskiej Policji i życzyli świeżo upieczonym rodzicom zdrowia i wszedlkiej pomyślności.