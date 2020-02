Pijany kierowca fiata chciał przejechać policjanta Data publikacji 19.02.2020 Powrót Generuj PDF Drukuj Policjanci z Wydziału Ruchu Drogowego Komendy Powiatowej Policji w Krakowie prowadzili pościg za kierowcą fiata, który nie zatrzymał się do kontroli drogowej. Okazało się, że 25-latek był pijany. Łącznie dopuścił się 3 przestępstw, w tym przeciwko życiu i zdrowiu policjanta. Teraz grozi mu do 10 lat więzienia.

15 lutego br. policjanci z Wydziału Ruchu Drogowego Komendy Powiatowej Policji w Krakowie, podczas pełnienia służby w miejscowości Biały Kościół (gmina Wielka Wieś) zauważyli poruszającego się z dużą prędkością fiata. Policjant, który w tym czasie dokonywał pomiaru prędkości pojazdów, skierował urządzenie na fiata, który jak się okazało przekroczył prędkość o 25 km/h. Mundurowy natychmiast podjął próbę zatrzymania pirata drogowego, wydając do tego wyraźne sygnały. Kierujący jednak przyspieszył, jadąc w kierunku policjanta, jakby chciał go przejechać. W celu uniknięcia potrącenia mundurowy gwałtownie odskoczył w bok, przez co doznał urazu kolana. Policjant wrócił do radiowozu i wspólnie z partnerem ruszyli w pościg za uciekinierem. Kierujący fiatem i tym razem nie reagował na sygnały świetlne oraz dźwiękowe do zatrzymania pojazdu. Pirat drogowy wciąż jechał z dużą prędkością, popełniając przy tym kolejne naruszenia prawa — wyprzedzał kolumnę pojazdów na skrzyżowaniu oraz przekroczył linię podwójną ciągłą, zmuszając pojazdy jadące z naprzeciwka do gwałtownego hamowania i zjeżdżania na pobocze, celem uniknięcia zderzenia. Po krótkim pościgu policjanci wyprzedzili fiata, zajechali mu drogę i zmusili do zatrzymania. Kiedy podbiegli do uciekiniera i otworzyli drzwi od jego pojazdu, wyczuli od niego silną woń alkoholu. Mężczyzna opierał się policjantom, nie chciał wyjść z pojazdu, wobec czego użyli chwytów obezwładniających i siłą wyciągnęli go z pojazdu. Piratem drogowym okazał się 25-letni mieszkaniec gminy Skała. Mężczyzna był w stanie upojenia alkoholowego – miał ponad 2,5 promila. Sprawdzenie w policyjnej bazie wykazało też, że prawo jazdy zostało mu wcześniej zatrzymane właśnie za jazdę w stanie nietrzeźwości (sprawa w toku). W trakcie czynności mężczyzna był bardzo agresywny. Trafił do policyjnej celi. Policjant, który doznał urazu kolana, został skierowany do lekarza.

17 lutego br. 25-latek usłyszał trzy zarzuty: czynnej napaści na funkcjonariusza ze spowodowaniem uszczerbku na jego zdrowiu, niewykonania polecenia zatrzymania pojazdu oraz prowadzenia pojazdu w stanie nietrzeźwości. Dodatkowo odpowie też za popełnione wykroczenia.

Kolejnego dnia sąd zastosował wobec podejrzanego środek zapobiegawczy w postaci tymczasowego aresztowania na jeden miesiąc. Za popełnione przestępstwa grozi mu nawet do 10 lat więzienia.

(KWP w Krakowie / kp)