Policjanci z grupy SPEED dla bezpieczeństwa pieszych

Przejścia dla pieszych są w przepisach ruchu drogowego traktowane w sposób szczególny. To właśnie w ich pobliżu, każdy kierowca jest zobowiązany do zachowania wyjątkowej ostrożności. Lekceważenie tych wymogów, stwarza realne zagrożenie. Dlatego policjanci z grupy SPEED monitorują również rejony przejść. Niestety, wciąż zdarzają się kierowcy, którzy lekceważą zasady bezpieczeństwa. Kierowca volkswagena przekroczył o ponad połowę dopuszczalną prędkość przy "pasach", inny wyprzedzał wprost na przejściu.

Krapkowiccy policjanci ruchu drogowego z grupy SPEED szczególną uwagę zwracają na tych kierowców, którzy w rażący sposób naruszają przepisy drogowe. To między innymi zachowania w obrębie przejść dla pieszych. W Wigilię 2019 roku właśnie na jednym z przejść w Krapkowicach została potrącona 23-letnia kobieta. Z poważnymi obrażeniami trafiła do szpitala. Dokładnie przy tym samym przejściu, funkcjonariusze grupy SPEED zatrzymali kierowcę volkswagena, który przekroczył prędkość o 30 km/h. Z prędkością 80 km/h droga hamowania znacząco wydłuża się, co w rejonie pasów stwarza realne zagrożenie.

Kolejnym niechlubnym przykład dał kierowca seata. W Gogolinie, przy ul. Krapkowickiej, właśnie w rejonie przejścia dla pieszych, lekceważąc przepisy ruchu drogowego, wykonał manewr wyprzedzania. Policjanci, którzy zareagowali na to wykroczenie, jechali akurat z zatrzymanym chwilę wcześniej nietrzeźwym kierującym.

Opisani kierowcy, za swoje zachowania na drodze zostali ukarani wysokimi mandatami, a na ich konta trafiły punkty karne. Apelujemy o rozsądek i rozwagę za kierownicą. Pamiętajmy, że nadmierna prędkość i niewłaściwe zachowania w rejonach przejść dla pieszych są wciąż jednymi z głównych przyczyn tragicznych zdarzeń drogowych.