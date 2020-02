Sierż. szt. Marta Mysur rozbiła medalowy bank na międzynarodowym turnieju w Rydze Data publikacji 19.02.2020 Powrót Generuj PDF Drukuj W miniony weekend w stolicy Łotwy odbył się Międzynarodowy Turniej w Taekwon-do Latvian Cup 2020. Na matach w Rydze rywalizowało blisko 400 zawodników. Wśród reprezentantów Polski była sierż. szt. Marta Mysur z KWP w Łodzi. Nasza koleżanka wygrała konkurencje układów formalnych, walk kat. -68 kg oraz technik specjalnych. Tym samym do kraju wróciła z trzema złotymi medalami.

W dniach 15-16 lutego br. w stolicy Łotwy odbyła się VII edycja Międzynarodowego Turnieju Latvian Cup 2020. Sierż. szt. Marta Mysur w turnieju wystartowała w konkurencji układów mistrzowskich stopni IV-VI Dan, walk kat. do 68 kg oraz technik specjalnych. Marta wygrywała jedną walkę za drugą. Najtrudniej, jak wiemy od naszej koleżanki, było przebrnąć przez konkurencję walk. Zmiana kategorii wagowej i włączenie przez organizatorów zawodniczek o wyższej masie ciała do rywalizacji nie było łatwym zadaniem. Najtrudniejszy pojedynek to finał z Łotyszką, gdzie walka toczyła się do samego końca, jednak ostatnie sekundy i punktowa akcja Mysur przechyliły szalę zwycięstwa na jej korzyść.

To pierwszy start naszej koleżanki w tym roku. Za dwa tygodnie odbędzie się Puchar Polski, na którym oprócz zwycięstw liczymy na "bilet" Marty na zbliżające się Mistrzostwa Europy w Taekwondo. Sierż. szt. Marta Mysur jest także w reprezentacji Polski Służb Mundurowych w Kickboxingu. Już w terminie 6-8 marca 2020 roku będzie naszą wizytówką na Pucharze Polski Służb Mundurowych w Kickboxingu w Krynicy Zdrój. Trzymamy kciuki liczymy dalszych sukcesów !

(KWP w Łodzi / kp)