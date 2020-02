Pijany kierowca, który potrącił policjanta usłyszał zarzuty Data publikacji 19.02.2020 Powrót Generuj PDF Drukuj Zarzuty prowadzenia pojazdu w stanie nietrzeźwości usłyszał 61-latek, który został zatrzymany po tym, jak na miejscu zdarzenia drogowego potrącił policjanta. Mieszkaniec Nakła odpowie przed sądem także za spowodowanie kolizji drogowej. Kierowcy grozi kara do 2 lat więzienia.

Przypomnijmy: do zdarzenia doszło w minioną niedzielę (16.02.20) wieczorem, kiedy policjanci nakielskiej „drogówki” pracowali na miejscu zdarzenia drogowego, do jakiego doszło w miejscowości Występ. Oprócz policjantów działania prowadziła tam także straż pożarna oraz pogotowie.

Około 21.30 od strony Nakła nadjechał peugeot. Jego kierowca ominął pojazdy służb stojące na drodze i uderzył w policyjny radiowóz, następnie potrącił idącego chodnikiem policjanta. Okazało się, że 61-latek był kompletnie pijany, a alkomat wykazał w jego organizmie 2 promile alkoholu. Mężczyzna został zatrzymany w policyjnym areszcie.

Potrąconego policjanta służby medyczne przetransportowały do szpitala w Bydgoszczy. Oceną dokumentacji medycznej z jego hospitalizacji zajął się biegły, który orzekł, że funkcjonariusz nie doznał ciężkiego uszczerbku na zdrowiu.

Ta wstępna opinia oraz opinia uzupełniająca, zlecona przez prokuratora, była dla śledczych wiążąca, dlatego 61-latek usłyszał zarzuty prowadzenia pojazdu w stanie nietrzeźwości, za co grozi kara do 2 lat pozbawienia wolności. Ocena zachowania podejrzanego należy do sądu.

Swoją drogą policjanci skierują do sądu także wniosek o ukaranie 61-latka za spowodowanie zagrożenia bezpieczeństwa w ruchu drogowym.