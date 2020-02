Funkcjonariusze WSPol pomogli poszkodowanemu kierowcy Data publikacji 19.02.2020 Powrót Generuj PDF Drukuj Niskie temperatury pomimo ładnej pogody mogą spowodować wiele utrudnień na drodze. Na jedną z takich sytuacji natrafili w drodze do pracy policjanci Wyższej Szkoły Policji w Szczytnie. Funkcjonariusze udzielili pomocy poszkodowanemu, zabezpieczyli miejsce zdarzenia drogowego oraz powiadomili o wszystkim służby ratunkowe.

19 lutego 2020 r. przed godz. 7:00 trzech funkcjonariuszy Wyższej Szkoły Policji w Szczytnie w drodze do pracy zauważyło leżące na boku auto, w którym znajdował się kierowca. Policjanci zatrzymali auto w bezpiecznym miejsc, tak by zabezpieczyć miejsce zdarzenia przed rozpoczęciem udzielania pomocy. Sytuacja w pierwszym momencie wydawała się poważna, ponieważ spod maski auta wydobywał się dym. Jak się później okazało, była to jedynie para wodna. Na szczęście osoba poszkodowana była przytomna. Z pomocą obecnych na miejscu innych uczestników ruchu drogowego wydostała się z auta.

Funkcjonariusze WSPol po sprawdzeniu stanu zdrowia poszkodowanego oraz uzyskaniu podstawowych informacji powiadomili o zdarzeniu służby ratunkowe. Do czasu ich przyjazdu na miejsce kontrolowali stan kierowcy oraz zabezpieczali miejsce zdarzenia.

Policjantami Wyższej Szkoły Policji w Szczytnie, którzy udzielili pomocy kierującemu byli podinsp. dr Marcin Płotek, podinsp. Robert Ostaszewski oraz podkom. Daniel Bruski.

Jak podkreślają funkcjonariusze, na wielkie słowa uznania zasługuje reakcja innych kierowców, którzy mimo pośpiechu do pracy, znaleźli chwilę, by zainteresować się losem drugiego człowieka.

Uwaga!

Ładna, słoneczna pogoda, a także dodatnia temperatura oscylująca jednak w granicach 0 stopnia może być zgubna. Niskie temp. w nocy mogą spowodować, że na drogach pojawi się lód. Apelujemy zatem do wszystkich kierowców o rozwagę i zdjęcie nogi z pedału gazu. Życzymy bezpiecznych podróży!

(WSPol w Szczytnie)