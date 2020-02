Odpowiedzą za obrót fałszywymi fakturami na ponad 60 mln złotych Data publikacji 20.02.2020 Powrót Generuj PDF Drukuj Policjanci zatrzymali pięć osób w związku ze śledztwem dotyczącym obrotu fałszywymi fakturami VAT na kwotę blisko 60 mln złotych od których należny zwrot podatku VAT to ponad 11 mln złotych. „Puste” faktury dotyczyły głównie usług budowlanych, które nigdy nie zostały wykonane. Zatrzymani usłyszeli już zarzuty. Dzisiaj sąd zdecyduje o tymczasowym areszcie wobec dwóch 54-latków i 46-letniej kobiety.

Śledztwo w tej sprawie zostało wszczęte w marcu 2018 r. na podstawie materiałów operacyjnych policjantów z Wydziału dw. z Przestępczością Gospodarczą KMP w Lublinie przez Prokuraturę Okręgową w Lublinie.

Jak wynika z ustaleń śledczych grupa lubelskich przedsiębiorców z branży budowlanej w okresie od stycznia 2015 roku do sierpnia 2018 roku zapisała w księgowości swoich firm 771 faktur VAT o łącznej wartości blisko 60 mln złotych, zawierających ponad 11 mln złotych zwrotu należnego podatku VAT. Faktury dotyczyły głównie nabycia i zbycia usług budowlanych oraz towarów na rzecz różnych podmiotów z całego kraju, które nigdy nie zostały zrealizowane. Wszystkie transakcje były fikcyjne.

We wtorek rano funkcjonariusze z Wydziału dw. z Przestępczością Gospodarczą KMP w Lublinie wspierani przez policjantów z komendy wojewódzkiej oraz pododdziału kontrterrorystycznego weszli do mieszkań grupy osób zaangażowanych w ten proceder. Zatrzymano łącznie 5 osób w wieku od 31 do 54 lat. Podczas przeszukań funkcjonariusze odnaleźli i zabezpieczyli dyski twarde, laptopy, faktury, kilkanaście pieczątek z danymi różnych firm, telefony komórkowe, karty SIM oraz drogie zegarki.

Wszystkie osoby zostały doprowadzone do Prokuratury Okręgowej w Lublinie, gdzie usłyszały zarzuty związane wprowadzaniem do obrotu sfałszowanych faktur. Wobec dwóch podejrzanych w wieku 31 i 52 lat prokurator zastosował środki wolnościowe w postaci dozoru policji oraz poręczenia majątkowego w kwotach 10 i 20 tys. złotych. Dzisiaj sąd zdecyduje o tymczasowym areszcie wobec dwóch 54-latków i 46-letniej kobiety. Dodatkowo na poczet przyszłej kary dokonano ustalenia składników majątkowych podlegających zajęciu w kwocie 1,2 mln złotych.

Za wystawianie sfałszowanych faktur zawierających kwotę należności ogółem większą niż dziesięciokrotność kwoty określającej mienie wielkiej wartości, albo uczynienie sobie z popełnienia przestępstwa stałego źródła dochodu grozi kara do 25 lat pozbawienia wolności.

KG