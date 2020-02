"Jak szybko, to nie na drodze" Data publikacji 20.02.2020 Powrót Generuj PDF Drukuj Dziś rusza najnowsza kampania społeczna Komendy Stołecznej Policji "Jak szybko to nie na drodze". Krótkie spoty, przygotowane we współpracy ze znanymi osobami, będą prezentowane w każdy czwartek. W pierwszym z nich wystąpiła Karolina Pilarczyk. Wierzymy, że w ten sposób uświadomimy wielu kierowcom, że adrenalinę, którą wywołuje szybkość, można podnieść w inny sposób.

"Jak szybko, to nie na drodze" to najnowsza kampania społeczna Komendy Stołecznej Policji. We współpracy ze znanymi osobami przygotowaliśmy dla Państwa serię krótkich spotów. Będą one prezentowane w każdy czwartek.

Bohaterką pierwszego ze spotów, mających za zadanie uświadomić kierowcom, że adrenalinę, którą wywołuje szybkość, można podnieść w inny sposób, jest znana drifterka Karolina Pilarczyk.

Pomysł na kampanię wypłynął od policjantów działających w warszawskiej grupie SPEED, którzy na co dzień podczas swojej służby walczą z „piratami” drogowymi. Jak dotąd, policjanci grupy SPEED zatrzymali prawie 4 tysiące praw jazdy, a tylko w 2019 roku nałożyli na niestosujących się do ograniczeń prędkości kierowców prawie 16 tysięcy mandatów karnych.

Już za tydzień w kolejnym spocie pojawi się wielka gwiazda sportu, wielokrotny mistrz…

Zachęcamy zatem do korzystania z materiałów, a tym samym promowania bezpieczeństwa na drodze, szczególnie przed nadchodzącym weekendem, który można spędzić z prędkością, ale niekoniecznie na drodze.

Tekst: Edyta Adamus