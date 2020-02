Policjanci wsparli studentów startujących w międzynarodowym konkursie Data publikacji 20.02.2020 Powrót Generuj PDF Drukuj Grupa studentów z Uniwersytetu Gdańskiego pracuje nad aplikacją do telefonu komórkowego, która ma automatycznie ściszać samochodowe radio, w momencie zbliżania się pojazdu uprzywilejowanego. W realizacji projektu pomogli im policjanci. W Komendzie Miejskiej Policji w Elblągu odbywały się zdjęcia do filmu o wspomnianej aplikacji.

Studenci przy radiowozie

Michał Kwapiński, Artur Boniecki oraz Piotr Miękus to studenci Uniwersytetu Gdańskiego należący do koła naukowego E-XPERT, które należy do międzynarodowego oddziału AIS S.C. University of Gdańsk. To oni zwrócili się do Komendy Miejskiej Policji w Elblągu z prośbą o pomoc przy kręceniu filmu na temat aplikacji podnoszącej bezpieczeństwo na drodze oraz skracającej czas dojazdu służb ratowniczych.

W środę (19.02.2020) w Komendzie Miejskiej Policji w Elblągu powstały zdjęcia do kilkuminutowego filmu. Pokazywać on będzie możliwości opisanej aplikacji.

Aplikacja, nazywająca się „Way For Life” (w skrócie W4L) ma uciszać muzykę w samochodzie poprzez moduł bluetooth, po wychwyceniu sygnału nadawanego z syreny pojazdu uprzywilejowanego.

Studenci wykonują projekt w ramach konkursu Software Innovation Chellenge organizacji międzynarodowej Association For Information System Student Chapter. Jego drugi etap ma odbywać się w Stanach Zjednoczonych w drugiej połowie marca tego roku.

