Taksówkarz na czerwonym. Nagranie trafiło do policjantów Data publikacji 20.02.2020 Powrót Generuj PDF Drukuj Rozpędzona taksówka bez sygnalizowania zmienia pas ruchu tuż przed dojeżdżającym do świateł pojazd, a następnie wjeżdża na skrzyżowanie mimo iż na sygnalizatorze świeci się czerwone światło. Nagranie z takim zachowaniem zawodowego kierowcy przyniósł do Komendy Powiatowej Policji w Świebodzinie zdenerwowany całą sytuacją świadek. Kierujący został ukarany maksymalnym mandatem. Dzięki takiej postawie możemy wspólnie walczyć z agresją na drodze.

Prędkość jest najczęstszą przyczyną wypadków drogowych. Jeśli do niej dołożymy brawurę i lekkomyślność to mamy prosty przepis na katastrofę w której ktoś może zginąć. Szczególnie pamiętać o tym powinny osoby zajmujące się zawodowo transportem osób. Odpowiadają oni za życie i zdrowie przewożonych osób i innych uczestników ruchu drogowego. W walce z takimi zachowaniami na drodze Policja nie jest sama. Coraz większa świadomość społeczna sprawia, iż ludzie będąc świadkami takich zdarzeń zgłaszają je, a kierujący ponoszą za swoje zachowanie karę.

Takie zgłoszenie miało miejsce w środę, 19 lutego. Do komendy zgłosił się kierowca z nagraniem z 18 lutego. Widać na nim, jak kierujący dojeżdża do świateł , na których włączyło się czerwone światło. W tym momencie gwałtownie wyprzedza go z prawej strony (po pasie do skrętu w prawo) pojazd, zjeżdża tuż przed niego, a następnie z dużą prędkością wjeżdża za sygnalizator. Okazało się pojazd to taksówka. Zatem kierujący, będąc zawodowym kierowcą, który na co dzień odpowiada za przewożone osoby powinien zdawać sobie sprawę jak niebezpiecznie się zachował. Został on ukarany maksymalnym mandatem karnym w kwocie 500 zł i nałożono na niego 6 punktów karnych.

Policjanci zachęcają, aby w celu wspólnego eliminowania agresji na drogach przesyłać lub zgłaszać takie zachowania. W ten sposób ostudzi się temperament kierujących lub też wyeliminuje się ich z ruchu drogowego dla bezpieczeństwa innych. Nagrania można wysyłać bezpośrednio na skrzynkę mailową: stopagresjidrogowej@go.policja.gov.pl

mł. asp. Marcin Ruciński

KPP w Świebodzinie