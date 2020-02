Policjanci zabezpieczyli 7 kg narkotyków Data publikacji 20.02.2020 Powrót Generuj PDF Drukuj Funkcjonariusze Policji, Straży Granicznej oraz Służby Celno-Skarbowej z Kłodzka zatrzymali młodego mężczyznę podejrzanego o posiadanie znacznej ilości narkotyków. Funkcjonariusze zabezpieczyli łącznie blisko 7 kilogramów zabronionych substancji. Decyzją sądu zatrzymany trafił już do tymczasowego aresztu. Teraz może mu grozić kara do 10 lat pozbawienia wolności.

Współpraca Funkcjonariuszy Policji, Straży Granicznej oraz Służby Celno-Skarbowej w Kłodzku zwalczających przestępczość narkotykową skutkowała zabezpieczeniem znacznych ilości niedozwolonych substancji. Funkcjonariusze, mając przypuszczenia, że jeden z mieszkańców powiatu kłodzkiego może posiadać sporą ilość narkotyków, zdecydowali o podjęciu w tej sprawie wspólnych działań.

W trakcie prowadzonych czynności w pomieszczeniach zajmowanych przez 29-latka ujawniono narkotyki oraz 4 wagi elektroniczne. Środki te zostały zabezpieczone przez policjantów pionu kryminalnego kłodzkiej komendy policji, a następnie trafiły do laboratorium kryminalistycznego. Wstępne badania potwierdziły, że są to różnego rodzaju narkotyki w postaci amfetaminy, marihuany, mefedronu i ekstazy. Policjanci ustalili, że 29-latek posiadał łącznie blisko 7 kilogramów niedozwolonych substancji, z przeważającą ilością amfetaminy. Mieszkaniec powiatu kłodzkiego został zatrzymany. Usłyszał zarzut przestępstwa posiadania znacznej ilości narkotyków, za co grozi kara pozbawienia wolności do lat 10. Sąd zdecydował już o jego tymczasowym aresztowaniu na okres 3 miesięcy.

(KWP we Wrocławiu/js)