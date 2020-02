Jechał z prędkością 162 km/h w terenie zabudowanym Data publikacji 20.02.2020 Powrót Generuj PDF Drukuj O 112 km/h przekroczył prędkość w terenie zabudowanym 29-letni kierowca volvo. Mężczyzna stracił prawo jazdy na trzy miesiące. Tego dnia jasielscy policjanci, za nadmierną prędkość, zatrzymali jeszcze prawa jazdy pięciu innym kierowcom. Funkcjonariusze apelują o rozsądek i przestrzeganie przepisów ruchu drogowego.

Jasielscy policjanci wydziału ruchu drogowego, systematycznie patrolują główne ciągi komunikacyjne i reagują na wykroczenia, które mają wpływ nie tylko na bezpieczeństwo, ale także są głównymi przyczynami wypadków drogowych. W trakcie codziennej służby policjanci prowadzą działania nie tylko prewencyjne. Stanowczo reagują na zachowania tzw. piratów drogowych, którzy lekceważą przepisy ruchu drogowego.

Tak też było w miniony poniedziałek (17.02.2020 r.). Policjanci zatrzymali sześć praw jazdy kierującym, którzy w obszarze zabudowanym jechali z prędkością powyżej 100 km/h. Rekordzista przekroczył dozwoloną prędkość aż o 112 km/h.

Do tego zdarzenia doszło około godz. 20.00 w Przysiekach, na krajowej nr 28. Policjanci zatrzymali do kontroli osobowe volvo. Powodem kontroli była prędkość. Mężczyzna siedzący za kierownicą auta, w miejscu, gdzie obowiązuje ograniczenie do 50 km/h, jechał z prędkością 162 km/h.

29-letni mieszkaniec gminy Jasło, nie tylko stracił uprawnienia do kierowania pojazdami na trzy miesiące, ale także został ukarany mandatem i punktami karnymi.

Przypominamy, że w przypadku rażącego przekroczenia dopuszczalnej prędkości w obszarze zabudowanym tj. powyżej 50 km/h, policjant ujawniający takie wykroczenie w trakcie prowadzonej kontroli drogowej obligatoryjnie zatrzymuje kierowcy dokument prawa jazdy. Po przesłaniu go do właściwego starosty zostaje wydana decyzja administracyjna skutkująca zatrzymaniem tego dokumentu za pierwszym razem na 3 miesiące. Ujawnienie sytuacji ponownego kierowania pojazdem w powyższym 3 - miesięcznym okresie, oznacza jego wydłużenie do 6 miesięcy. Kolejna wpadka kierowania bez prawa jazdy skutkuje zaś cofnięciem uprawnień.

(KWP w Rzeszowie/js)