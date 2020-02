Wojewoda Wielkopolski pogratulował policjantom poznańskiej grupy „Speed” Data publikacji 20.02.2020 Powrót Generuj PDF Drukuj Wojewoda Wielkopolski Łukasz Mikołajczyk spotkał się dziś z policjantami z poznańskiej grupy „Speed”, którzy w minioną sobotę szybko i bezpiecznie zatrzymali pirata drogowego. Spotkanie odbyło się z inicjatywy szefa wielkopolskich policjantów insp. Piotra Mąki, który chciał osobiście podziękować policjantom za ich postawę i profesjonalizm.

Grupa „Speed” to policjanci powołani do walki z piratami drogowymi. To doświadczeni funkcjonariusze przeszkoleni z zakresu dynamicznej jazdy radiowozem po to, by szybko, skutecznie a przede wszystkim bezpiecznie ścigać sprawców najpoważniejszych przestępstw i wykroczeń drogowych.

To właśnie policjanci grupy „Speed” z Wydziału Ruchu Drogowego KMP w Poznaniu - st. sierż. Piotr Lenarcik oraz st. sierż. Jarosław Głąb - przeprowadzili skuteczny pościg za piratem drogowym, który w sobotę 15 lutego najpierw nie zatrzymał się do kontroli, a następnie uciekał przed policjantami przez centrum Poznania. 29-latek w wielu miejscach jechał pod prąd, chodnikiem, nie stosował się do znaków i sygnalizacji świetlnej, powodując ogromne zagrożenie.

Policjanci przerwali jego szalony rajd w umiejętny sposób – w bezpiecznym miejscu, radiowozem wytrącili kierującego oplem z toru jazdy i zmusili go do zatrzymania. Mężczyzna był bardzo pobudzony i agresywny w stosunku do policjantów. Do tego stopnia, że podczas zatrzymania zranił jednego z funkcjonariuszy Oddziału Prewencji Policji w Poznaniu w ten sposób, że odgryzł mu fragment palca.

Ostatecznie 29-latek z Gdańska usłyszał 6 zarzutów (w tym sprowadzenia bezpośredniego niebezpieczeństwa katastrofy w ruchu lądowym oraz zaatakowania policjantów) i decyzją sądu został aresztowany na 3 miesiące.

Dzisiaj, 20 lutego, z inicjatywy szefa wielkopolskich policjantów insp. Piotra Mąki w Komendzie Wojewódzkiej Policji w Poznaniu odbyło się spotkanie z policjantami, którzy doprowadzili do zatrzymania pirata drogowego.

W spotkaniu uczestniczył Wojewoda Wielkopolski Pan Łukasz Mikołajczyk, który wspólnie z Komendantem Wojewódzkim Policji w Poznaniu insp. Piotrem Mąką dziękował funkcjonariuszom za ich profesjonalizm, zaangażowanie w służbie oraz wzorowo przeprowadzoną interwencję – „Dzięki takim policjantom Wielkopolanie mogą czuć się bezpieczni.” – powiedział Wojewoda. W spotkaniu uczestniczył także insp. Rafał Pawłowski Zastępca Komendanta Wojewódzkiego Policji w Poznaniu.

Policjanci otrzymali nagrody i listy gratulacyjne. Towarzyszący im podczas spotkania Komendant Miejski Policji w Poznaniu insp. Robert Kasprzyk podkreślił, że tacy funkcjonariusze w szeregach to zdecydowanie powód do dumy.

Komendant Wojewódzki Policji w Poznaniu insp. Piotr Mąka planuje również spotkać się z policjantem Oddziału Prewencji Policji w Poznaniu, który został ranny podczas zatrzymywania agresora.

