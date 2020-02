Uwaga na złodziei samochodów, którzy działają metodą „na walizkę” Data publikacji 20.02.2020 Powrót Generuj PDF Drukuj Za pomocą metody „na walizkę” łupem przestępców padł dzisiejszej nocy samochód marki BMW wartości około 300 tys. złotych. Auto zostało skradzione sprzed domu w Bełchatowie. Policjanci we współpracy z pokrzywdzonym odzyskali auto, które stało porzucone na parkingu przy trasie DK12.

Kradzież miała miejsce około godziny 1.00. Właściciela BMW obudził dźwięk silnika odjeżdżającego sprzed domu auta. Zaalarmowani policjanci z bełchatowskiej komendy natychmiast rozpoczęli poszukiwania. Patrolowali ulice. Brał w nich udział również sam pokrzywdzony. Auto zostało namierzone kilkanaście kilometrów od miejsca kradzieży. BMW porzucone przez złodziei stało z włączonymi światłami mijania. Trwają teraz intensywne czynności zmierzające do ustalenia sprawców.

Jak chronić się przed kradzieżą metodą "na walizkę"?

Metoda „na walizkę” nazywana jest tak, gdyż urządzenie, którym posługują się złodzieje często przypomina właśnie walizkę. Złodzieje nie ograniczają się tylko do kradzieży np. w momencie, gdy właściciel wyjdzie z auta i pójdzie na zakupy, ale działają również w okolicach domów. Liczą na to, że kierowca położył kluczyk w miejscu, gdzie uda się go wykryć z zewnątrz – np. blisko drzwi czy okna. W takiej sytuacji złodzieje nie muszą się nawet zbliżać do ofiary.

Przede wszystkim w domu nie należy kłaść kluczyków przy wejściu, w przedpokoju, na parapecie czy nawet przy ścianie zewnętrznej budynku. Najlepiej włożyć kluczyk do metalowego pudełka, specjalnego pokrowca, czy zawinąć w folię aluminiową. Dobrze kupić specjalne etui lub inne opakowanie na kluczyk zbliżeniowy do auta, które tłumi sygnały radiowe i zmniejsza ryzyko przechwycenia przez złodziei sygnału emitowanego przez kluczyk. Takie profesjonalne etui są już dostępne na rynku.

(KWP w Łodzi / kp)