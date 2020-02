Wrocławski policjant na podium XI Półmaratonu Komandosa Data publikacji 20.02.2020 Powrót Generuj PDF Drukuj W ostatni weekend, jeden z wrocławskich policjantów kolejny raz pokazał, że bieganie jest jego pasją, która wiąże się z coraz większymi sukcesami. Tym razem funkcjonariusz z Wydziału Ruchu Drogowego zdobył II miejsce w XI Półmaratonie Komandosa organizowanym przez Wojskową Akademię Techniczną w Warszawie. Policjant nie dość, że pokonał trasę w świetnym czasie, to na sobie miał mundur, buty taktyczne i ciężki plecak. To nie jedyne podium, na które w ostatnim czasie wbiegł starszy sierżant Michał Banaś, na co dzień zatrzymujący przekraczających prędkość kierowców…

St. sierż. Michał Banaś z Wydziału Ruchu Drogowego, zdobywa coraz to nowsze nagrody w ogólnopolskich zawodach, w których startują często nie dziesiątki, a setki osób. Funkcjonariusz z wrocławskiej drogówki służy w formacji od 2014 roku. Zaczął pracę w oddziale prewencji, ale po kilku latach przeszedł do Wydziału Ruchu Drogowego Komendy Miejskiej Policji we Wrocławiu, w którym pracuje jako referent, na co dzień pilnując przestrzegania przepisów przez kierowców z dolnośląskiej stolicy. Jednak po zakończonej służbie zakłada na nogi odpowiednie obuwie i rusza na kilku, a czasem kilkunastokilometrowy trening.

Samo bieganie jest pasją wrocławskiego sierżanta dopiero od kilku lat. Zawsze należał do aktywnych ludzi i wcześniej uprawiał inne sporty, jednak to właśnie biegi długodystansowe okazały się tym, co policjantowi sprawia największą przyjemność. Funkcjonariusz pierwszy raz wystartował podczas zawodów w Górze. Jak sam mówi, chciał tylko zobaczyć, czy uda mu się pokonać podstawowy dystans 5 kilometrów. Wrocławski mundurowy sięgając pamięcią wstecz wspomina, że już pierwszy kilometr sprawiał mu pewne problemy. Jednak każde pokonane metry i samo przejście przez linię mety dały mu niesamowitą satysfakcję, co stało się motywacją do kolejnych startów. Teraz mundurowy z drogówki ma ich już na swoim koncie kilkadziesiąt. Warto podkreślić, że st. sierż. Banaś ukończył już Maraton Komandosa, Setkę Komandosa, a jako jedyny policjant z Dolnego Śląska – Szlem Komandosa. W ostatni weekend nie dość, że pokonał linię mety w świetnym czasie 1 godziny 55 minut i 41 sekund, to dodatkowo zdobył II miejsce w kategorii Najszybszy Policjant! Jednak nie same „branżowe” biegi są w zainteresowaniu wrocławskiego funkcjonariusza. Choć sam przyznaje, że starty w mundurze, taktycznych butach i z dodatkowym obciążeniem w postaci 10-kilogramowego plecaka, to coś, co lubi najbardziej.

Mundurowy ma już w planach następne zawody i cele. W ubiegłym roku zdobył Koronę Polski Maratonów, a w tym ma chęć ukończyć Szlem Komandosa, najlepiej w pierwszej dwudziestce zawodników. Sierżant Banaś podkreśla, że starty wymagają ogromnych poświęceń. To nie tylko ciężkie treningi i odpowiednia dieta, ale również pogodzenie służby z pasją. Jednak ma wsparcie ze strony swoich przełożonych, a także rodziny. Policjant z wrocławskiej komendy podkreśla, że pasja pomaga mu w codziennej służbie. Wszak nie raz zdarza się, że czasem trzeba dokonać szybkiego i dynamicznego zatrzymania.

Mundurowy to prawdziwy wzór dla swoich koleżanek i kolegów, z których już kilkoro zostało przez niego namówionych do wspólnych treningów. Policjant nie tylko zdobywa medale w kolejnych startach, ale często bierze też udział w biegach charytatywnych, a także regularnie dzieli się jednym z najcenniejszych darów, jako honorowy dawca krwi. Podkreśla, że czuje dumę z możliwości reprezentowania swojej formacji w czasie różnego rodzaju imprez sportowych. Zwłaszcza jeśli w granatowym mundurze staje na podium, jak choćby w ostatni weekend w Warszawie.

Gratulujemy starszemu sierżantowi Michałowi Banasiowi sukcesów, a także życzymy kolejnych medali zdobywanych również dla wrocławskiej komendy miejskiej, którą mundurowy swoją osobą reprezentuje na niejednych zawodach.

(KWP we Wrocławiu / kp)