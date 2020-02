Nadinspektor Tomasz Trawiński nowym szefem zachodniopomorskich policjantów Data publikacji 20.02.2020 Powrót Generuj PDF Drukuj Dzisiaj (20.02.2020 r.) odbyła się uroczystość wprowadzenia nowego szefa zachodniopomorskich policjantów, w której wzięli udział: Wicewojewoda Zachodniopomorski Marek Subocz, I Zastępca Komendanta Głównego Policji nadinsp. Dariusz Augustyniak, parlamentarzyści, przedstawiciele duchowieństwa, instytucji i służb współdziałających z Policją oraz kadra kierownicza garnizonu zachodniopomorskiego

Komendant Główny Policji z dniem 20 lutego 2020 r. powierzył pełnienie obowiązków Komendanta Wojewódzkiego Policji w Szczecinie nadinsp. Tomaszowi Trawińskiemu.

Podczas uroczystości nowy szef zachodniopomorskich policjantów przywitał się ze sztandarem Komendy Wojewódzkiej Policji w Szczecinie i zameldował I Zastępcy Komendanta Głównego Policji objęcie stanowiska.

Nadinsp. Dariusz Augustyniak, zabierając głos, podkreślił profesjonalizm i doświadczenie nadinsp. Tomasza Trawińskiego, które były podstawą do powołania go na to stanowisko. Zastępca Komendanta Głównego Policji wyraził również przekonanie, że jego kompetencje i ogromne doświadczenie w służbie pozwolą na bardzo dobrą realizację postawionych przed nim zadań w garnizonie zachodniopomorskim.

Nadinsp. Tomasz Trawiński służbę w Policji rozpoczął 1 grudnia 1991 r. jako aplikant w Komendzie Rejonowej Policji Poznań Nowe Miasto. Przeszedł wszystkie szczeble kariery zawodowej. Był dzielnicowym, kierownikiem referatu, Naczelnikiem Wydziału Prewencji i Sztabu Komendy Miejskiej Policji w Poznaniu. W 2006 r. awansował na stanowisko Zastępcy Komendanta Miejskiego Policji w Poznaniu. W 2010 r. został Komendantem Powiatowym Policji w Rawiczu. W kwietniu 2012 r. został Zastępcą Komendanta Wojewódzkiego Policji w Bydgoszczy. W lutym 2016 r. został powołany na stanowisko Komendanta Wojewódzkiego Policji w Poznaniu. Od maja 2017 roku zajmował stanowisko Komendanta Wojewódzkiego Policji we Wrocławiu.

Z wykształcenia nadinsp. Tomasz Trawiński jest magistrem prawa i administracji Uniwersytetu Wrocławskiego oraz absolwentem Wyższej Szkoły Policji w Szczytnie. Ukończył także studia w Akademii Ekonomicznej w Poznaniu na kierunku zarządzanie oraz Akademię Obrony Narodowej na kierunku organizacja systemu obronnego i bezpieczeństwa Rzeczpospolitej Polskiej.

(KWP w Szczecinie / kp)