Krakowskie policjantki w dniu wolnym od służby zatrzymały nietrzeźwą kierującą Data publikacji 21.02.2020 Powrót Generuj PDF Drukuj Dwie policjantki z Komisariatu Policji II w Krakowie, w czasie wolnym od służby, zatrzymały 32-letnią kierującą fiatem. Kobieta miała ponad 2 promile alkoholu oraz jechała bez prawa jazdy. Jak się okazało, dokument został jej wcześniej zatrzymany za jazdę po pijanemu.

W niedzielę (16 lutego br.) policjantki z Komisariatu Policji II w Krakowie sierż. szt. Anna Skowronek oraz sierż. szt. Elżbieta Machaczka w dniu wolnym od służby, podróżowały wspólnie w rejonie Prądnika Czerwonego. Nagle policjantki zauważyły samochód kierowany przez jakąś kobietę, który jechał wężykiem, co chwilę zjeżdżając na przeciwległy pas ruchu. Funkcjonariuszki od razu zaczęły podejrzewać, że prowadząca auto może być nietrzeźwa, więc nie spuszczając z niej oka, cały czas jechały tuż za nią. W pewnym momencie policjantki wyprzedziły obserwowane auto wymuszając jego zatrzymanie, a następnie podbiegły do osoby siedzącej za kierownicą. Jak się okazało, pojazd prowadziła 32-latka, od której policjantki od razu wyczuły wyraźną woń alkoholu. Funkcjonariuszki zabezpieczyły kluczyki od samochodu i uniemożliwiły kobiecie dalszą jazdę.

Na miejsce został wezwany patrol z Wydziału Ruchu Drogowego KMP w Krakowie, który przebadał kierującą pod kątem trzeźwości. Badanie alkomatem wykazało stężenie ponad 2 promili alkoholu w organizmie kobiety. Co więcej, w trakcie interwencji okazało się, że kobieta nie posiada przy sobie prawa jazdy, gdyż zostało jej ono wcześniej zatrzymane za jazdę pod wpływem alkoholu. Po wykonanych czynnościach kobieta została przekazana pod opiekę krewnych. Jednocześnie wręczono jej wezwanie do stawiennictwa w Komisariacie Policji III w Krakowie, celem przesłuchania i wykonania dalszych czynności w tej sprawie. Przypomnijmy, że za prowadzenie pojazdu mechanicznego w stanie nietrzeźwości grozi kara grzywny, ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do 2 lat.

(KWP w Krakowie/js)