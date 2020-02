Podpalacz tymczasowo aresztowany Data publikacji 21.02.2020 Powrót Generuj PDF Drukuj Sąd Rejonowy w Rybniku aresztował na 3 miesiące 29-latka, podejrzanego o podpalenie kamienic w Czerwionce-Leszczynach. Zatrzymany przez policjantów mężczyzna usłyszał zarzut spowodowania pożaru zagrażającego życiu i zdrowiu wielu osób, a także mieniu w wielkich rozmiarach. Za przestępstwo to grozi mu teraz nawet 10 lat więzienia.

Policjanci z komisariatu w Czerwionce-Leszczynach we wtorek (18.02.2020 r.), około godziny 21.30 zatrzymali podejrzanego w tej sprawie: "Pożar kamienic w Czerwionce-Leszczynach".

Następnie wraz ze śledczymi z Rybnika oraz z Komendy Wojewódzkiej Policji w Katowicach wykonali szereg czynności dochodzeniowych. Na miejscu zdarzenia przez dwa dni pracowali technicy kryminalistyki, prokurator i biegły z zakresu pożarnictwa. Zebrany materiał dowodowy pozwolił na postawienie mężczyźnie zarzutów.

Wczoraj (20.02.2020 r.) 29-latek został doprowadzony do prokuratura, od którego usłyszał zarzut spowodowania pożaru zagrażającego życiu i zdrowiu wielu osób, a także mieniu w wielkich rozmiarach. Mężczyzna przyznał się do winy i złożył obszerne wyjaśnienia. Zebrany w sprawie materiał dowodowy wysoce uprawdopodabnia winę podejrzanego. Wczoraj prokurator wystąpił z wnioskiem o tymczasowe aresztowanie sprawcy na 3 miesiące, do czego sąd się przychylił. W tym czasie prokurator i policyjni detektywi będą prowadzili śledztwo, zbierali dalsze dowody oraz weryfikowali wyjaśnienia podejrzanego.

(KWP w Katowicach/js)