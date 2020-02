Sportowa pasja dzielnicowej z Przeworska Data publikacji 21.02.2020 Powrót Generuj PDF Drukuj Sierż. szt. Anna Urbanik jest dzielnicową, która na co dzień pełni służbę w przeworskiej komendzie, a prywatnie jest miłośniczka gry w piłkę nożną. Wzięła udział w XI Międzynarodowym Turnieju Służb Mundurowych w Piłce Nożnej Halowej im. podkom. Andrzeja Struja, gdzie wraz z reprezentacją Polski zdobyła I miejsce. W tym roku była również nominowana tytułu „Osobowości Roku 2019”, w kategorii „Działalność społeczna i charytatywna”.





Sierż. szt. Anna Urbanik jest policjantką, która na co dzień pełni służbę na stanowisku dzielnicowego Rewiru Dzielnicowych Komendy Powiatowej Policji w Przeworsku. Jej rejon służbowy obejmuje miejscowości takie jak: Gorliczyna, Grzęska, Gwizdaj i Świętoniowa. Funkcjonariuszka kocha swoją pracę i jest oddana temu, co robi.

Po zakończanej służbie swój wolny czas poświęca drugiej pasji jaką jest piłka nożna. Na tym polu nasza dzielnicowa odnosi sukcesy. Jako reprezentantka drużyny piłkarskiej wzięła udział w XI Międzynarodowym Turnieju Służb Mundurowych w Piłce Nożnej Halowej im. podkom. Andrzeja Struja, gdzie wraz z reprezentacją Polski zdobyła I miejsce. W rywalizacji wzięło udział 63 drużyny z kilkunastu krajów świata.

W tym roku sierż. szt. Anna Urbanik, była nominowana do tytułu „Osobowości Roku 2019”, w kategorii „Działalność społeczna i charytatywna”. Dzielnicowa zorganizowała i przeprowadziła zbiórkę darów dla podopiecznych z Domu Dziecka w Przeworsku. Jednak to nie jedyna inicjatywa z jaką wystąpiła Anna Urbanik. W trosce o bezpieczeństwo najmłodszych wspólnie z pracownikami Warsztatów Terapii Zajęciowej w Przeworsku opracowała kolorowankę pt. „Dobre rady na zimowe wypady”. Do tytułu „Osobowości Roku 2019” została zgłoszona przez mieszkańców naszego powiatu.