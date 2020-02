Wiózł kontrabandę Data publikacji 21.02.2020 Powrót Generuj PDF Drukuj Funkcjonariusze toruńskiej "drogówki" w jednym z kontrolowanych samochodów osobowych znaleźli blisko 150 kg krajanki tytoniowej i kilkadziesiąt paczek papierosów bez polskich znaków akcyzy. Do policyjnego aresztu trafił 44-latek, który przewoził kontrabandę. Należności Skarbu Państwa zostały narażone z tytułu nieodprowadzonego podatku na uszczuplenie w kwocie blisko 158.000 złotych. Teraz mężczyźnie grozi wysoka grzywna oraz do trzech lat pozbawienia wolności.

Wczoraj (20.02.2020 r.) około godz. 17:00 funkcjonariusze "drogówki", na ul. Łódzkiej w Toruniu, zatrzymali do kontroli osobową mazdę. We wnętrzu pojazdu funkcjonariusze natrafili na worki wypełnione krajanką tytoniową oraz kilkadziesiąt paczek papierosów bez polskich znaków akcyzy. Jak się później okazało, nielegalnych pociętych tytoniowych liści w workach było blisko 150 kg. 44-letni kierowca auta trafił prosto do policyjnej celi.

Wstępne wyliczenia funkcjonariuszy Wydziału do walki z Przestępczością Gospodarczą KMP w Toruniu wskazują, że należności Skarbu Państwa zostały narażone na uszczuplenie w kwocie blisko 158 tysięcy złotych.

Jeszcze dziś 44-latek usłyszy zarzuty związane z tzw. paserstwem akcyzowym z Kodeksu Karnego Skarbowego. Teraz grozi mu wysoka grzywna oraz do 3 lat pozbawienia wolności.